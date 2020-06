13 Reasons Why saison 4 : les acteurs étaient-ils au courant de l'identité du mort ?

La révélation a fait pleurer plus d'un abonné : dans l'épisode 10 de la saison 4 de 13 Reasons Why, Justin (Brandon Flynn) mourrait après avoir contracté le VIH qui a déclenché chez lui la maladie du Sida. Une intrigue critiquée mais quand même très émouvante... et pas uniquement pour les téléspectateurs. En effet, comme le confie Dylan Minnette qui a défendu la mort du personnage, les acteurs n'étaient pas non plus au courant que Justin était la victime de la série.

Comment les acteurs ont gardé le suspense

Comme les téléspectateurs, les acteurs étaient au courant qu'un personnage allait mourir à cause des flash-forwards centrés sur l'enterrement que l'on a pu voir dans plusieurs épisodes de la saison 4 de 13 Reasons Why. Mais Brian Yorkey, le créateur de la série, n'avait pas dévoilé aux stars de la série qui était la victime. C'est au dernier moment, lors de la lecture du scénario du final, que chacun a découvert le sort de l'ado. "Nous ne savions pas qui c'était. Ils ont vraiment gardé les choses pour eux jusqu'à ce que l'on ait les deux derniers scripts. Il y avait beaucoup de spéculation mais je n'ai pas lu le scénario jusqu'à la lecture. Je n'avais jamais fait ça ! Tout le monde a fait ça." a confié Dylan Minnette aka Clay Jensen à Entertainment Weekly.

"Brandon et moi, on a craqué"

Résultat ? Les acteurs ont vécu un moment très émouvant. "C'était une expérience très émouvante, le lire tous ensemble. Brandon et moi, on a craqué, on était l'un à côté de l'autre. Je me souviens avoir espéré que ce sentiment qu'on avait eu lors de la lecture du scénario se verrait à l'écran car c'était très honnête et très à vif." se souvient l'acteur. Les scènes de la mort de Justin sont d'ailleurs les dernières scènes à avoir été tournées. "C'était très, très émouvant" confie l'interprète de Clay.