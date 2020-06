13 Reasons Why saison 4 : Brandon Flynn réagit à la mort de (SPOILER)

RIP Justin Foley... Dans l'épisode 10 de la saison 4 de 13 Reasons Why qui marque la fin de la série, le personnage joué par Brandon Flynn mourrait après avoir contracté le VIH et développé le Sida. Une intrigue qui a beaucoup fait parler et pas en bien : sur le web, des internautes ont critiqué ce choix, soulignant le fait qu'avoir le VIH n'est aujourd'hui plus une peine de mort. Dylan Minnette a défendu cette intrigue mais qu'en pense Brandon Flynn qui jouait l'ado ?

Brandon Flynn comprend la colère des internautes

Interrogé par Entertainment Weekly sur la fin de Justin dans la saison finale de 13 Reasons Why, Brandon Flynn avoue qu'il comprend la tristesse et même la colère des internautes qui, selon lui, reflète tout simplement leur deuil face à la mort du personnage. "Son intrigue est faite de hauts et de bas donc les gens le soutenaient. Donc quand on arrive au final et qu'on découvre qu'il est mort, c'est comme une perte. J'applaudis les scénaristes pour la façon dont ils ont créé cette histoire parce que, même si certaines réactions sont négatives, tout cela est un processus de deuil" a confié l'acteur. Et d'ajouter : "Dans ma vie, j'ai perdu un personnage et cela m'a d'abord inspiré de la colère. Je pense qu'après avoir passé ce premier stade du deuil, on peut comprendre la vie et que parfois, tout cela n'est pas juste".

"Justin était un miroir pour moi"

Après avoir dit définitivement adieu à 13 Reasons Why et à Justin Foley, Brandon Flynn va donc pouvoir se lancer dans de nouvelles aventures. Il le confie, son personnage a changé sa vie. "Justin était un miroir pour moi de différentes façons et par rapport à beaucoup de choses dont j'avais besoin de guérir personnellement (...) Je ne veux pas cela dans chaque personnage mais ça a été un peu comme une thérapie, Justin était un cadeau immense" a expliqué l'acteur qui déclare aussi qu'il n'oubliera jamais son personnage. Nous non plus !