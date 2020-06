12 Coups de Midi : le nouveau champion Eric tacle Christian Quesada, "quelqu'un de peu respectable"

C'est fait, Eric est LE nouveau grand maître de l'émission Les 12 Coups de Midi sur TF1. Ce samedi 13 juin 2020, le candidat a en effet décroché une 193ème victoire historique, qui lui permet ainsi de trôner désormais seul à la première place du palmarès de l'émission, reléguant enfin Christian Quesada - l'ex-champion désavoué suite à ses problèmes judiciaires, dans l'oubli.

Eric satisfait de passer devant Christian Quesada

Et visiblement, l'idée d'être celui qui efface l'ancien grand maître des tablettes semble particulièrement lui faire plaisir. Interrogé par Télé-Loisirs sur son ressenti après cette grande victoire, Eric n'a pas hésité à lâcher un petit tacle, "C'est une grande satisfaction. La première place n'était pas très bien occupée. Ça m'a fait doublement plaisir de passer devant."

Une réponse qui devrait être validée par les fans, d'autant plus qu'il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Invité ensuite à réagir sur cette page qui se tourne enfin pour ce programme culte animé par Jean-Luc Reichmann, Eric a confessé, "C'est évidemment impossible à effacer, mais au moins, [Christian Quesada] n'est plus la première personne dans le classement. C'est une grande satisfaction pour moi, mais j'imagine que ça l'est aussi pour de nombreux téléspectateurs." Puis, afin d'enfoncer une ultime fois le clou, il a précisé que sa victoire "permettait de passer devant quelqu'un de peu respectable".