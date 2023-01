"Vous risquez de me voir un peu plus en mode sexy" : cette ex-candidate de télé-réalité s'affiche nue et promet une année 2023 torride

2023 commence fort du côté des candidats de télé-réalité et ce n'est pas Amandine Pellissard qui dira le contraire. Totalement épanouie depuis sa reconversion dans le X, la mère de famille a récemment annoncé qu'elle se lançait sur une plateforme encore plus hot que MYM. "Vous pouvez vous abonner pour profiter de contenus incroyablement.... incroyables. C'est un bon adjectif, c'est incroyable. Vous pouvez surtout faire vos demandes de médias privés", a-t-elle fièrement déclaré.

De plus en plus, les femmes s'assument et ne se laissent pas atteindre par les critiques négatives sur les réseaux sociaux. C'est exactement le cas de Nadège Lacroix, ancienne candidate de Secret Story dont le but était de faire croire qu'elle était la soeur de Thomas Vergara. Aujourd'hui, le monde de la télé-réalité est bien loin puisqu'elle est désormais comédienne.

En parallèle, la jeune femme échange beaucoup avec ses centaines de milliers de followers sur Instagram. Décidée à s'assumer pleinement, Nadège leur a réservé une petite surprise en partageant deux photos d'elle nue dans une piscine à Bali. "Sexy lady. J'ai décidé en 2023 d'avoir plus confiance en moi ! De m'assumer en tant que femme libre et heureuse", commence-t-elle. Visiblement, plus l'ancienne candidate prend de l'âge, plus elle gagne en assurance. "Du coup, vous risquez de me voir un peu plus en mode sexy lady ! C'est l'âge ça : plus on vieillit, plus on s'assume !".