"Vous êtes vraiment des pouilleuses" : Alicia (Mariés au premier regard 2022) pète un câble contre les femmes qui draguent Bruno

Mariés au premier regard 2022 a été un véritable carton sur M6 au niveau des audiences. En revanche, du côté du bilan des couples formés par Pascal De Sutter et Estelle Dossin, qui nous a dévoilé les coulisses de l'émission, c'est beaucoup moins reluisant. En effet, seuls deux couples sont toujours d'actualité aujourd'hui : Pauline et Damien et Alicia et Bruno.

Bruno se fait draguer, Alicia pète un câble

Ces derniers, ont eu un coup de foudre dès leur rencontre à leur mariage. Au point même que certains étaient persuadés qu'ils se connaissaient déjà avant l'aventure, mais ils ont rapidement mis fin aux rumeurs. En plus de l'amour, l'émission leur a apporté une grande notoriété. Ils sont désormais suivis par des centaines de milliers de personnes sur Instagram. Mais cela n'a visiblement pas que des bons côtés.

En effet, ce mardi 6 décembre 2022, Alicia s'est saisie de son téléphone, très énervée, pour pousser un gros coup de gueule en story contre celles qui draguent son mari sur les réseaux sociaux. "Petit message visé à la personne qui vient d'envoyer un message à mon mari et qui lui a demandé de la follow-back. Il n'a pas répondu et après elle lui envoie des photos dénudées en lui disant 'tiens si t'as la flemme de t'abonner, tu vois au moins qui je suis", a-t-elle expliqué, avant de faire un doigt d'honneur face caméra.

"Vous êtes vraiment des tchoins !"

"Vous êtes toutes les mêmes. Mais regardez-vous dans une glace en fait. Vous parlez à un homme marié ! Vous êtes vraiment des tchoins !", a poursuivi celle qui n'a pas hésité à dénoncer le montage de l'émission d'M6, très énervée.

"C'est même visé pour toutes celles qui font ce genre de choses aux hommes mariés ou en couple. Allez voir des hommes célibataires non ? Respectez-vous sérieux !", a écrit Alicia en légende de sa vidéo, avant de tacler directement sa rivale du jour : "Tu ressembles à un phoque sur les photos. Bruno me montre souvent ce que vous lui envoyez. Vous êtes vraiment des pouilleuses. Je ne rigole pas, arrêtez ça, je vais envoyer les photos à vos parents moi. On va voir ce qu'ils en pensent".

Quand on s'attaque à son mari, Alicia contre-attaque