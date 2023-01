"Vous êtes de la m*rde" : Loana fracasse les candidats de télé-réalité qui vivent à Dubaï et répond cash à ses haters

Loana semble aller mieux. Il y a quelques mois, elle avait beaucoup inquiété ses fans à cause d'un post Instagram. "Coucou mes loulous !! J'ai vu beaucoup de choses sur moi en ce moment, comme d'habitude d'ailleurs, on s'acharne au moindre faux pas que je fais, mais je voulais vous montrer la Lolo de 10h du matin sans maquillage et morte de rire loin de tout ce qu'on peut dire sur moi.. Je vous adore et j'espère que ma vidéo vous aura fait rire 🤣... Plein de gros bisous 😘💖", avait-elle en légende d'une vidéo sur laquelle on la voit déclarer, en ayant un peu de mal à s'exprimer : "Merci de me soutenir encore et continuez encore à le faire, parce que j'en ai vraiment besoin. Mais bon, je ne peux pas tout vous dire..."

Quelques semaines plus tard, la gagnante de Loft Story a de nouveau posté un message alarmant en dévoilant être ruinée : "Aujourd'hui, je suis au RSA. Je fais quelques dédicaces sur le site Vidoleo, mais ce revenu mensuel n'est pas énorme". Une situation "pas facile tous les jours", a-t-elle ajouté.

"Vous êtes de la m*rde"

Ce dimanche 8 janvier 2023, Loana a posté une vidéo où elle apparaît rayonnante et en a profité pour pousser un coup de gueule contre ceux qui la critiquent sur son physique depuis des années. Au passage, celle qui a détesté son relooking dans Incroyable Transformations sur M6 a adressé un petit tacle aux candidats de télé-réalité qui vivent à Dubaï.

"Pour tous les haters qui disent que je ressemble à plus rien maintenant !!! Qu'ils aillent attaquer tous ceux qui sont à Dubaï avec des corps fabuleux, mais trafiqués, dans des maisons à des millions d'euros comme leurs comptes bancaires en faisant la promo de dentifrice. Et je les respecte et leur souhaite la plus belle vie de famille au monde. D'ailleurs, Nabilla a toujours été adorable avec moi 💕 Bisous ma puce", a-t-elle déclaré en légende de sa photo.