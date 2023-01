"Vous devriez me voir ailleurs..." : Bertrand Chameroy va-t-il quitter C à vous sur France 5 ?

Avec l'arrivée en quotidienne de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a permis à une nouvelle génération de talents d'éclore. L'animateur a fait émerger Bertrand Chameroy, qui a évolué à ses côtés durant de nombreuses années.

Alors que son succès ne s'y démentait pas, Bertrand Chameroy a choisi de quitter TPMP en 2016. Il s'est destiné à une carrière d'animateur en rejoignant W9, chaîne qui lui a confié les commandes d'émissions telles qu'OFNI: L'info retournée et Bertrand Chameroy retourne la télé.

De TPMP à C à vous

A la surprise générale, Bertrand Chameroy a signé son retour dans TPMP à la rentrée 2018. Tout a été loin de se passer comme prévu. Les fanzouzes (nom donné aux fidèles de l'émission, ndlr) n'ont pas goûté à ses nouvelles chroniques. Alors qu'il était aussi attendu dans Balance ton post, Bertrand Chameroy a annoncé son départ définitif de TPMP au bout de seulement quelques semaines.

En 2020, ce dernier a donné un nouvel élan à sa carrière en rejoignant C à vous. Il continue d'y évoluer en cette saison 2022/2023. Celui qui a grillé un animateur en flagrant délit de plagiat, s'est confié à Télé Loisirs sur ses projets. Alors qu'il n'entend pas quitter la bande d'Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5, il va renforcer sa présence sur le petit écran.

"J'ai effectivement des projets pour la télévision cette année, mais c'est encore trop tôt pour en parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en plus de RTL et C à vous, vous devriez bientôt me voir ailleurs...", a expliqué Bertrand Chameroy. Celui qui a provoqué un gros malaise après une blague ratée sur Anne-Elisabeth Lemoine, a pris du galon sur France 5 fin 2022.

Une nouvelle émission pour Bertrand Chameroy sur France 5 ?

France 5 a confié à Bertrand Chameroy la tête d'une émission spéciale de C à vous. Celle-ci, baptisée L'ABC: L'année de Bertrand Chameroy, a été diffusée le lundi 19 décembre. L'ex-chroniqueur de TPMP n'a pas exclu de réitérer l'expérience. "Si un jour un projet cohérent m'amuse, et si la chaîne est partante, cela serait avec plaisir. J'aimerais présenter une émission qui mélange l'humour, la musique et les interviews posées", a-t-il précisé. Reste à savoir si son appel va être entendu par la chaîne publique...