"Va en parler directement à un psy" : après son interview choc, Abou taclé par plusieurs candidates de télé-réalité

Abou s'est fait connaître en tant que prétendant de Léana dans La Villa des coeurs brisés 6. Ils ont eu une courte relation et ont fait une courte apparition dans La Bataille des couples 3. Après leur rupture, dont il a dévoilé les raisons, et une brève apparition dans 10 couples parfaits 5, il s'est éloigné du petit monde de la télé-réalité et s'est marié avec celle qu'il pensait être la femme de sa vie. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu et il l'a grillée en train de le tromper. Il y a quelques jours, il est revenu sur cette déception dans une interview avec Sam Zirah et ses propos chocs ont beaucoup fait réagir. Il a notamment affirmé qu'il ne s'intéressera plus aux filles qui n'ont pas le bac.

"Mais qu'est-ce qu'il a le prof de philo ?"

Léana, son ex qui s'est retrouvée malgré en TT suite à cette interview alors qu'elle n'a rien à voir, a été la première à réagir. "Tu peux raconter ce qu'il s'est passé dans ta vie, mais pourquoi mettre mon nom dans ton histoire ? Chacun fait des erreurs dans la vie, chacun a des problèmes, voire plus gros. Il ne faut pas pleurer chez Sam Zirah pour avoir encore de la lumière. Vas en parler directement à un psychologue", lâche celle qui fait partie du top 10 des candidats de télé-réalité les mieux payés, avant d'ajouter : "En train de s'afficher à dire 'les filles, minimum le BAC'. Mais qu'est-ce qu'il a le prof de philo ? À force d'être trop exigeant dans tes critères, tu finis par te planter. C'était en 2020 ça !"

"Arrêtez d'afficher les gens !"

Sarah Fraisou a également réagi en story en défendant l'ex d'Abou : "Réveillez-vous, elle n'a pas tué quelqu'un ! Quand c'est un mec, personne ne l'ouvre autant. Combien d'hommes mariés, sont avec les meilleures femmes mariées, qui les trompent avec d'autres meufs ? (...) Vous ne saurez jamais la vérité dans un couple. Alors, arrêtez d'afficher les gens ! Arrêtez d'être mauvais ! (...) Ceux qui sortent le visage des gens, vous n'êtes que des m*rdes ! Vous n'êtes pas parfaits, restez à votre place ! (...) Arrêtez de faire ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. (...) Soutien à toutes les personnes qui sont trompées sur cette terre, hommes ou femmes".

"N'allez pas écouter ces balivernes"

"À toutes les femmes qui ont vu cette vidéo, n'allez pas écouter ces balivernes et surtout respect à toutes les femmes qui travaillent pour subvenir aux besoins de leurs familles ou juste pour s'en sortir elles-même et ça sans diplôme. Je suis très amoureuse, cela fait 3 ans et je n'ai jamais trompé la personne avec qui je suis ! Le passé, l'amusement, les soirées et les fréquentations ne vont rien changer à cela, encore moins les études faites ou non. Il s'agirait juste de grandir et d'évoluer...", déclare de son côté Aurélie Dotremont, actuellement présente dans l'énorme casting des Cinquante sur W9.

On peut dire qu'Abou ne s'est pas fait que des amis suite à cette interview !