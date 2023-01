"Une rupture, ce n'est jamais évident" : Martika s'exprime pour la première fois depuis sa rupture avec Umberto

Voilà une rupture que personne n'avait vue venir. Après plusieurs années d'amour et deux adorables petites filles, Martika et Umberto ont annoncé avoir pris la décision de mettre un point final à leur relation. "Lorsqu'une relation arrive à son terme, il faut savoir l'accepter avec sagesse et sans trop de regret. Ça fait pas mal de temps que vous vous posez la question, que vous avez des doutes et je me dois de vous y répondre... Avec Umberto nous avons décidé de mettre fin à notre relation et de nous séparer", a écrit sur Instagram la participante au programme Mamans & Célèbres.

>> Kevin Guedj et Carla Moreau de nouveau en couple ? Le candidat pousse un coup de gueule <<

Un véritable choc pour les fans de la jeune femme qui ont été nombreux à lui apporter leur soutien. Visiblement touchée par tout l'amour qu'elle a reçu, Martika s'est sentie d'attaque pour prendre la parole pour la première fois depuis l'annonce de sa rupture avec le père de ses enfants. "Je ne suis pas là pour vous faire de la peine. Sachez que c'est une période de la vie, c'est un passage. Une rupture, ce n'est jamais évident", a-t-elle confié tout en essayant de rester positive. Cette dernière en a également profité pour s'adresser aux femmes qui ont "envie de quitter leur mari" avant de leur souhaiter "beaucoup de courage".

>> Laura Lempika prend une décision radicale après sa rupture avec Nikola Lozina <<

"La vie continue"

Martika se retrouve désormais mère célibataire et devra apprendre à gérer ses deux enfants différemment. Une situation à laquelle elle espérait pourtant ne pas être confrontée : "Quand j'étais en couple et que je voyais des femmes seules tout gérer avec leurs enfants, je me suis toujours dit, 'j'espère que ça ne m'arrivera jamais'". Malgré ces moments difficiles, l'ancienne candidate s'efforce de garder le sourire et compte bien aller mieux rapidement. "La vie fait que des fois, il faut tomber pour se relever encore plus fort. En tout cas, je vais bien, je vais aller mieux et je ne veux pas que vous ayez pitié de moi ou autre. La vie continue." Voilà un joli message plein d'espoir qui ne manquera pas de rassurer sa communauté.