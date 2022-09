"Tu dégoûtes", "crasseux"... Tayc renifle un string de fan sur scène, Twitter à deux doigts de vomir

Encore une polémique pour Tayc ! Il y a quelques semaines, le chanteur avait eu un bad buzz après avoir dansé (très) collé-serré avec une fan sur scène. Après avoir été affichée sur les réseaux sociaux, elle avait été larguée par son copain et avait exprimé sa peine. "J'aime Tayc de toute mon âme, mais seulement en tant qu'artiste. Le soir du concert, je ne sais pas ce qui m'a pris. Il m'a invitée à monter sur scène pour une danse et je me suis laissée emporter par l'euphorie et la douceur de sa voix en live. Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant peloter par l'artiste. Je regrette amèrement, j'aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme, il est tout pour moi. C'est de lui dont je suis amoureuse, je veux qu'on reprenne notre relation. Svp aidez-moi", avait-elle écrit.

Tayc choque encore la toile

Depuis quelques heures, le gagnant de Danse avec les stars 2021 se retrouve encore dans la sauce. Cette fois, une vidéo circule sur laquelle on le voit renifler un string envoyé sur scène par une fan lors d'un concert. Les images ont choqué les internautes qui ont rapidement montré leur dégoût.