"Tommy Lee a cassé Internet" : la star qui a inspiré la série Pam & Tommy poste une photo non censurée de son pénis, gros choc !

"On pourrait conduire un bateau avec cet engin", les fans sous le choc

Une photo qui en a mis plein les yeux de ses abonnés. "Tommy Lee a cassé Internet" ; "Tommy, pose ton téléphone" ; "Tommy pourquoi ?" ou encore "On pourrait conduire un bateau avec cet engin" peut-on lire en commentaires du post.

Depuis sa rupture avec Pamela Anderson en 1998, Tommy Lee a évidemment connu de nombreuses histoires. Mais depuis 2018, il n'est plus un coeur à prendre : il s'est marié en février 2019 avec Brittany Furlan, une influenceuse de 35 ans. Cette dernière n'a pas manqué de réagir à la photo en postant un gros "OH MY GOD" en commentaires. On dirait qu'elle non plus n'était pas prête !