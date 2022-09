"Ses films sont tout simplement horribles" : Quentin Tarantino fracasse un réalisateur français culte

Par Quentin Piton Journaliste Séries - Ciné Journaliste spécialisé dans les séries, le cinéma, mais également les anime et mangas. Passe son temps à rêver d'Emma Watson, considère Olivier Giroud comme le GOAT et refuse de parler avec ceux qui sont contre la vérité absolue qui est : How I Met Your Mother est une meilleure série que Friends.

Malgré sa Palme d'Or remportée en 1994 pour Pulp Fiction et son rôle de président du jury du Festival de Cannes en 2004, Quentin Tarantino n'est pas le plus grand fan du cinéma français. Ou tout du moins, le papa de Kill Bill et Once Upon a Time in Hollywood n'aime pas le travail de François Truffaut. Dans une interview, le cinéaste s'est montré particulièrement violent envers le réalisateur de Jules et Jim.