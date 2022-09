"P*tain que c'est fatiguant" : Hugo Tout Seul réagit aux critiques après son sketch sur le viol

Les internautes en colère contre l'humoriste

Un sketch qui a visiblement touché le public présent dans la petite salle du Paname Art Café si l'on en croit les rires, mais qui vient donc de provoquer la colère de certains internautes qui jugent scandaleux que l'humoriste détourne le sujet des violences sexuelles pour se moquer des victimes.

Aussi, que ce soit "T'imagines on est en 2022 et t'as un sac à m*rde d'humoriste qui s'appelle Hugo Tout Seul qui fait tout un sketch sur les victimes de viol et qui s'en moque ?", "J'ai été victime de vi*l plusieurs fois, et non ça me fais pas rire. ça fais rire personne les blagues sur le v****" ou encore "Salut Hugo, ce qu'on te reproche c'est que de tout le champ des possibles de l'humour, évidemment pour faire un métaphore sur le refus, tu choisis les femmes victimes de viol. C'est MINABLE", nombreuses sont les personnes à reprocher à Hugo Tout Seul son manque de sensibilité et de respect. Et sans surprise, certaines en profitent tout simplement pour tacler son humour, "Hugo Tout seul mais ce mec il fait un concours avec Norman pour savoir qui est le plus gênant et pas drôle".