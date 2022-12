"On a chié ensemble" : cet appel hallucinant entre Cyril Hanouna et les joueurs de l'Equipe de France à la Coupe du Monde 2022

A votre avis, que font les joueurs de l'Equipe de France après une victoire en Coupe du Monde ? Inutile de perdre votre temps à chercher la réponse, la réalité est bien loin de tout ce que vous pourriez imaginer. Là où la logique voudrait qu'ils se reposent, qu'ils célèbrent ensemble ou qu'ils se ressourcent auprès de leurs proches, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont visiblement des besoins plus originaux.

La discussion WTF entre Hanouna et les Bleus

Ce lundi 5 décembre 2022, Cyril Hanouna a en effet profité d'une nouvelle émission de Touche pas à mon poste pour confesser qu'il était extrêmement proche des Bleus et qu'il n'était donc pas rare qu'ils s'appellent après un match. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est exactement ce qu'ils ont fait ce week-end après leur victoire contre la Pologne et donc leur qualification pour les quarts de finale.

Une situation déjà improbable sur le papier, mais encore plus WTF dans les faits. Et pour cause, l'animateur de C8 l'a précisé sans aucun tabou, sa récente discussion "en FaceTime" avec "plusieurs joueurs" s'est révélée être aussi folle que gênante. "Ils m'ont appelé et j'ai répondu alors que j'étais aux toilettes, a-t-il avoué. Je parle avec eux, ils sont dans leur hôtel, et soudain ils font, 'Putain, mais t'es aux toilettes Cyril ?! Mais pourquoi t'as répondu ?'".

"On a chié ensemble"

Une expérience traumatisante pour les footballeurs ? Difficile à dire, mais ça a néanmoins beaucoup amusé Cyril Hanouna. Interpellé par ses chroniqueurs sur le fait qu'il décroche même sur son trône, le présentateur a simplement répondu : "J'avais pas [réalisé]. On a parlé pendant 10 minutes et à un moment y a un d'eux qui a fait 'Mais t'es où là ?'. Ils ont vu que j'étais assis, que c'était bizarre, et voilà, on a chié ensemble."

Bien évidemment, Cyril Hanouna n'a pas souhaité donner de noms, mais il a tout de même précisé, "Y avait un très grand joueur de l'Equipe de France qui fait une Coupe du Monde exceptionnelle". On croise désormais les doigts pour qu'ils (Mbappé ? Dembélé ?) ne décident pas de lui rendre hommage samedi en faisant un match de merde face à l'Angleterre...