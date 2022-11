"Nous avons vu le chaos" : Iris Mittenaere et Diego El Glaoui réveillés par un incendie monstrueux, les images folles

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont passé une nuit horrible, le soir du dimanche 6 au lundi 7 novembre 2022. Les amoureux qui avaient officialisé leur couple en 2019 et se sont fiancés en août 2022, sur les bords du lac de Côme en Italie, étaient dans leur appartement quand ils ont entendu "des bruits de plus en plus forts" dehors. Ils ont alors ouvert les rideaux et ont vu un énorme incendie dans l'immeuble en face. De la fumée, des flammes... Diego a dévoilé des vidéos choquantes du feu dans sa story Instagram. "Nous avons vu le chaos" a avoué le futur mari de celle qui a été élue Miss France 2016 et Miss Univers 2016, "le coeur qui s'accélère et le sentiment que tout peut basculer d'un coup".

"Toutes les images que je vous partage ont été filmées après avoir mis Iris en sécurité. Nous sommes sortis en 10 secondes après avoir vu l'incendie en enfilant simplement un jean et un tee-shirt. Nous sommes même les premiers à être sortis dans la rue et avons déclenché l'alarme à incendie afin d'être certains que tous nos voisins évacuent également" a-t-il ajouté.

Et Iris Mittenaere a dû avoir très peur pour son fiancé, qui est remonté dans l'appartement : "Je suis remonté dans l'appartement (sans prendre l'ascenseur évidemment) récupérer nos passeports, après avoir pris conscience que notre immeuble n'était pas affecté par l'incendie. Ma crainte était que l'incendie se propage à notre immeuble avec tous ces morceaux enflammés qui tombaient sur notre terrasse, et qui pouvaient facilement déclencher un incendie sur le mobilier d'extérieur".

Les fiancés ont rassuré leurs communautés : "Plus de peur que de mal. Tout va bien pour nous"

Diego El Glaoui a aussi tenu à rassurer les internautes, lui et Iris Mittenaere n'ont rien, ils n'ont pas été blessés par l'incendie et sont en bonne santé. "Nous allons bien. Nous sommes en sécurité. Evidemment nous ne dormirons pas dans l'appartement ce soir" a-t-il confié, "on ne fait que penser aux personnes qui étaient dans l'immeuble en flammes", "j'espère que tout le monde va bien".

"Plus de peur que de mal. Tout va bien pour nous et pour l'ensemble des habitants de l'immeuble concerné par l'incendie. Je ne connais pas encore la cause du feu mais le plus important est de savoir qu'il n'y a eu aucune victime, que tout le monde va bien et a pu évacuer l'immeuble en sécurité" a ensuite précisé Diego pour un update, "merci au pompiers d'avoir pu agir et contenir le feu".