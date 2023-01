"Nous avons arrêté de tourner" : Camille Santoro quitte encore Familles nombreuses la vie en XXL et dévoile les raisons

Les départs s'enchaînent pour Familles nombreuses la vie en XXL. Au mois d'octobre 2022, Amandine Pellissard a surpris tout le monde en annonçant son départ de l'émission et en assurant qu'elle comptait porter plainte contre la production. Un an plus tôt, c'est Camille Santoro qui avait pris la parole sur Instagram pour dire qu'on ne la verrait plus dans le programme.

"Cette question que l'on me pose plusieurs fois par jour : 'Avez-vous arrêté les familles nombreuses ?' La réponse est oui... J'aimerais trouver les mots justes pour vous parler de cette aventure tant elle a été incroyable", avait-elle indiqué en juillet 2021, avant d'ajouter : "Chaque famille a son histoire et c'est bien la plus grande richesse. Cette émission nous a également rapproché de vous et je ne vous remercierai jamais assez pour cette incroyable vague d'amour que vous nous témoignez au quotidien. Pour finir, je dirais qu'il y a tellement de familles incroyables à découvrir qu'il nous paraissait normal de laisser notre place".

Camille Santoro quitte (encore) l'émission

Pour le plus grand bonheur de ses fans, la maman star a changé d'avis et a fait son grand retour dans l'émission en mars 2022. "Pour les personnes qui ont loupé le petit live qu'on a fait avec Nico ce matin, on voulait vous remercier simplement et sincèrement pour tous les messages qu'on a reçus suite à l'annonce de notre retour à la télé. Je n'en attendais pas autant. J'avais même beaucoup d'appréhensions. Je ne savais pas ce que vous alliez penser de notre retour à la télé. Mais on avait hâte de partager plein de nouvelles choses avec vous. J'espère que ça va vous plaire et que vous serez toujours aussi nombreux au rendez-vous", s'était-elle réjouie à l'époque.

"Mes journées sont très remplies"

Mais malheureusement, il y a quelques heures, Camille Santoro a de nouveau annoncé qu'elle quittait Familles nombreuses. "Nous avons arrêté de tourner en septembre dernier dans la joie et la bonne humeur, toujours reconnaissante de ce que cette aventure nous a apporté", a-t-elle indiqué, avant d'ajouter : "Je pense que vous remarquez que mes journées sont très remplies et que ça commence à être difficile de mettre un tournage là au milieu. Donc on a pris notre petit envol et il faut laisser la place aux autres et il y a plein de belles familles à découvrir".

"Mais pas de panique, on est toujours là ! Ça se poursuit ici (sur Instagram, ndlr). Je suis toujours reconnaissante de l'élan que nous a donné l'émission. J'ai travaillé de mes petits muscles pour en arriver là, pour tout ce qui s'est passé après. Et c'était une très chouette aventure", a continué l'influenceuse, tout en expliquant qu'on les verrait encore "un petit moment" à l'antenne, car les épisodes sont déjà tournés.

Ce départ est-il définitif cette fois ? Affaire à suivre.