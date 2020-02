Pop Smoke : ses fans valident très fort son nouvel album "Meet The Woo 2"

Pop Smoke de retour avec "Meet the Woo 2"

Vous ne connaissez pas encore Pop Smoke ? Pas de panique, vous n'êtes pas totalement à la bourre puisque la carrière du rappeur a explosé en avril 2019 avec le titre Welcome to the Party, qui comptabilise plus de 21 millions de vues sur YouTube. Pas mal hein ?

Le son a ensuite eu le droit à un remix en feat avec Nicki Minaj et Skepta. Trois mois plus tard, l'artiste new-yorkais dégaine son premier album "Meet the Woo". Un an après, Pop Smoke donne une suite à sa mixtape avec "Meet the Woo 2", composée de 13 morceaux dont Dreaming (1er single de l'opus) et des feats avec Quavo, Lil Tjay, Fivio Foreign et A Boogie wit da Hoodie.

Les fans valident fort !

Pop Smoke s'est entouré de beau monde et ça a son petit effet puisque ses fans valident fort, très fort, son nouvel album "Meet the Woo 2". Certains parlent même de chef d'oeuvre sur Twitter : "l'album de pop smoke est le premier chef d'oeuvre musical de cette décennie, félicitations à lui", "MERCI POP SMOKE POUR CET ALBUM PUTAIN !!!", "pop smoke c'est un putain de génie", "L'album est incroyable", "Vraiment Pop Smoke son album la... terrible", "Pop smoke c'est la trap à l'état pur et on adore", "Pop Smoke a encore une fois fais son taff,jamais déçu je vous avais dit". En bref, Pop Smoke a géré son retour !