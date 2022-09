"Le meilleur jeu de l'histoire" : Zelda - Tears of the Kingdom se dévoile dans une bande-annonce, les fans déjà hypés

Les miracles existent ! Hallelujah ! Il est là ! L'attente est (bientôt) terminée ! Six ans après la sortie sur la Switch du désormais cultissime The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le jeu va ENFIN avoir le droit à une suite. C'est Nintendo qui vient d'officialiser la nouvelle ce mardi 13 septembre 2022 à l'occasion de son nouveau Direct.

Nintendo annonce Breath of the Wild 2

Première (étrange) surprise, le nouveau jeu changera de nom. Exit donc Breath of the Wild 2, place cette fois-ci à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La raison à ce changement n'est pas connue, mais si l'on se fie au côté prophétique annoncé, on peut comprendre que l'histoire sera assez éloignée du jeu de 2017, notamment dans son ton probablement plus sombre.

Deuxième (mauvaise) surprise, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir y jouer. Là où les gamers espéraient une sortie éventuelle d'ici décembre pour l'avoir au pied du sapin à Noël, c'est finalement le 12 mai 2023 que le jeu sortira en exclusivité sur la Nintendo Switch. Snif.

Première bande-annonce incroyable

Une éternité pour les fans de la saga, qui peuvent malgré tout déjà se consoler avec un joli cadeau : une première bande-annonce (voir dans notre diaporama). Afin de commencer à hyper le public vis-à-vis de ce jeu qui a demandé énormément d'investissements et de sacrifices du côté des équipes qui avaient la pression de faire au moins aussi bien que l'épisode précédent, Nintendo a en effet dévoilé les premières images du gameplay.

Au programme ? Comme promis, après la terre dans Breath of the Wild, c'est dans les airs que Link s'aventurera dans cette suite. Et si ce Tears of the Kingdom ne devrait pas révolutionner notre façon de jouer, la possibilité de se balader dans le ciel ou d'effectuer quelques vols planés devrait néanmoins suffire à nous faire kiffer et nous en mettre plein les yeux à travers de nouveaux décors.

Les fans sont déjà chauds

Et sans surprise, les premiers retours concernant cette annonce sont particulièrement enthousiastes. Si les gamers sont logiquement frustrés par le nouveau délai imposé, ces images et la concrétisation du projet suffisent malgré tout à faire monter l'excitation.

"Le meilleur jeu de l'histoire arrive donc le 12 mai prochain" peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Le peu de gameplay qu'il y a ça a l'air INSANE, un gameplay terre/air qui a l'air masterclass" ou encore, "Zelda est là pour éduquer à nouveau l'industrie, let's go".