Breath of the Wild 2 : date de sortie repoussée par Nintendo pour le nouvel épisode de The Legend of Zelda

Rendez-vous en 2023 pour Breath of the Wild 2

Après une première déception en 2021 suite à l'annonce de la Switch Oled en lieu et place d'une Switch Pro, le coeur des fans de Nintendo vient à nouveau de se briser. Ce mardi 29 mars 2022 sur Twitter, Eiji Aonuma - le producteur de la saga The Legend of Zelda, a en effet annoncé la pire des nouvelles : Breath of the Wild 2 ne sortira pas en 2022 sur la console.

"J'ai du nouveau à partager sur la date de sortie de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Nous avions précédemment annoncé que nous comptions sortir le jeu en 2022. Cependant nous avons décidé d'étendre le temps de développement du jeu et de porter sa date de sortie au printemps 2023", a-t-il dévoilé dans une vidéo.

Un report logique et nécessaire

Un coup dur pour les joueurs dont a conscience Nintendo, "Nous tenons à présenter nos excuses à celles et ceux qui comptaient y jouer dès cette année", mais une nécessité pour les équipes. Eiji Aonuma l'a rappelé, ce nouvel épisode de la saga ne ressemblera en rien à ce qui a déjà été fait, "L'aventure de cette suite ne se déroulera pas seulement sur les terres du jeu précédent, mais également dans les cieux qui les surplombent. Ce monde s'ouvre aussi à de nouveaux horizons et soyez assurés qu'il vous réserve son lot de surprises, telles que de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay."

Autrement dit, pour réussir à mettre en place de telles évolutions, la charge de travail est logiquement plus élevée. Aussi, plutôt que d'imposer un rythme de production plus intense et invivable aux développeurs afin de sortir le jeu dans les temps, les producteurs de Zelda ont fait le choix de s'accorder un délai supplémentaire qui permettra aux équipes de souffler et de ne pas bâcler le jeu, "Nous avons à coeur de faire de ce jeu une expérience résolument spéciale et toute l'équipe continue à travailler assidûment pour mener ce projet à bien". Un mal pour un bien.

Et en attendant, on se console comme on peut et on savoure les quelques images inédites présentes dans la vidéo. Oui, ça a l'air aussi beau que génial !