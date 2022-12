"La pire idée possible" : cet ex-chroniqueur de TPMP regrette d'avoir donné une seconde chance à Cyril Hanouna

Les chroniqueurs vont et viennent dans TPMP. En 2016, quatre ans après son arrivée dans l'émission, Bertrand Chameroy avait surpris tout le monde en annonçant qu'il quittait le programme. "On est en toute transparence, quand on a un truc à se dire dans l'émission, on se le dit en face donc je suis venu vous voir, parce que je parle aussi avec les gens de l'équipe, de la rédaction. Moi, j'ai toujours voulu faire ce métier, depuis que j'ai 4 ans, parce que c'était ma passion. Je me suis beaucoup amusé, vous m'avez apporté beaucoup de choses, je me suis vraiment éclaté pendant de nombreuses années dans cette émission et aujourd'hui, je ressens moins de plaisir quand je fais les chroniques, je me sens moins à l'aise", avait-il déclaré en direct sur C8.

"La pire idée possible"

Finalement, après un passage sur W9, il a fait un court come-back dans l'émission de Cyril Hanouna. Après seulement 5 petites chroniques, il a de nouveau annoncé son départ. "J'ai été le premier à me rendre compte que ça ne fonctionnait pas. J'ai essayé des aménagements, mais qui n'ont pas marché non plus. (...) Ça n'était pas la bonne idée. Et je ne vois pas ce que je peux apporter de plus à Cyril. Pour l'instant, quoi que je propose, ça ne correspond pas aux attentes des fanzouzes (...) Je vais prendre du temps. Je n'ai pas envie de faire de télé juste pour faire de la télé", avait-il déclaré au Parisien.

Ce lundi 19 décembre, le chroniqueur maintenant installé sur France 5 s'est de nouveau confié sur ce retour raté. Il indique que pour lui, ce fut "la pire idée possible". "La bande n'était plus la même, le public m'avait vu démissionner en direct... Ça n'avait pas de sens", a-t-il ajouté.

S'il n'est plus sur C8, Bertrand Chameroy suit encore les aventures de ses anciens petits camarades, puisqu'il tacle régulièrement son ancienne émission dans ses chroniques.