"Là, c'est méprisant..." : Marion Maréchal attaque Waly Dia, Léa Salamé la recadre sèchement dans Quelle époque

Juste après un prime de Laurent Ruquier avec Les enfants de la télé, France 2 a proposé Quelle époque le samedi 4 février 2023. Comme chaque semaine, Léa Salamé y a été accompagnée de Christophe Dechavanne et Philippe Caverivière.

>> Gros malaise dans Quelle époque après une blague ratée <<

Marion Maréchal face à Waly Dia dans Quelle époque

Marion Maréchal a été "l'invitée de minuit" de Quelle époque. Celle qui a rejoint Eric Zemmour durant la campagne présidentielle 2022 a notamment fait face à Waly Dia. Ce dernier a tenté de donner son point de vue sur l'extrême droite, que la nièce de Marine Le Pen a sommé d'appeler désormais "droite civilisationnelle".

"On est en face de gens qui rabâchent toujours la même chose. On parlait des retraites, on arrive sur l'immigration. On parle de l'état des hôpitaux, on arrive sur l'immigration. C'est une obsession...", a déploré Waly Dia, qui a été le héros de Commissariat Central sur M6. Marion Maréchal l'a interrompu et a affirmé avoir parlé d'autres thèmes.

"On est quand même face à des gens qui exploitent ce filon depuis longtemps. C'est un business cette politique...", a surenchéri Waly Dia, avant d'être une nouvelle fois interrompu par Marion Maréchal. "Non je ne me lève pas le matin en me disant que je fais de l'argent sur le dos des Français", lui a-t-elle répliqué.

"Faîtes des blagues, ça marche mieux. Quoi que..."

La nièce de Marine Le Pen a ensuite attaqué son interlocuteur. "Faîtes des blagues, ça marche mieux. Quoi que...", a-t-elle lâché. Léa Salamé est intervenue pour recadrer sèchement son invitée. "Là, c'est méprisant...", a-t-elle fustigé. Marion Maréchal s'en est défendue. "C'est extrêmement violent et mensonger. Je dois regarder ça avec le sourire...", s'est-elle agacée.

Léa Salamé, qui a déçu une célèbre Youtubeuse, s'est alors interloquée. "Qu'est-ce qu'il vous dit de violent là ?", a-t-elle lancé à Marion Maréchal. "Il me dit que je suis d'extrême droite et que je suis obsessionnelle", a martelé la petite-fille de Jean-Marie Le Pen. "Alors Marion Maréchal-Le Pen n'est pas d'extrême droite, ça, celle-là, je pense que je vais dormir dessus", a surenchéri Waly Dia, avant que l'animatrice de France 2 ne clôture le débat.