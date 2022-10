"Je vise les deux rageuses", Maddy Burciaga répond encore aux clashs de Shanna Kress et Rachel Legrain-Trapani

Le 30 septembre 2022, Maddy Burciaga a donné naissance à un petit Andrea, son premier enfant avec Benjamin Samat. Le lendemain, pour annoncer la bonne nouvelle à ses fans, elle a posté une photo d'elle prise seulement quelques minutes après son accouchement. Le cliché n'a pas plu à Shanna Kress qui l'a clashée en story. "Arrêtez de mytho avec vos filtres et votre vie super lisse ! Je vous jure, je fais une overdose des meufs sur Insta qui font genre 'je suis au top', même dans les pires situations", a déclaré la chérie de Jonathan Matijas.

Shanna Kress et Rachel Legrain-Trapani taclent Maddy Burciaga

Des propos qui n'ont pas plu à Maddy qui lui a répondu en postant une vidéo d'elle avec en légende : "No make up. No filtre. Jalousie de certaines à toujours critiquer les autres...". Shanna Kress a ensuite publié une autre story en affirmant qu'elle n'était pas jalouse et qu'elle ne parlait pas forcément que de Maddy.

Une autre célébrité n'a pas apprécié le cliché de la jeune maman : Rachel Legrain-Trapani. La petite-amie de Valentin Léonard, que les téléspectateurs de Pékin Express ont trouvé détestable a partagé des images d'elle peu après son accouchement. "On n'est pas sur la même fraîcheur, le même brushing, ni le même filtre en réalité. Pas de pression les futures mamans surtout", a-t-elle écrit en légende.

"Je vise les 2 rageuses"

Lassée par ses attaques, Maddy a une nouvelle fois pris la parole en story. "Bon juste pour clôturer le sujet de la semaine. C'est dingue de venir critiquer... Désolé mais c'est bien ma tête sur les photos ! Voici les clichés en direct de ma pellicule, non retouchés comme vous pouvez le constater. Et même si j'avais voulu me maquiller ou me retoucher a la mort pour l'occasion, qu'est-ce que ça peut vous faire ?", s'agace-t-elle, avant d'ajouter : "Alors non, toutes les femmes ne sont pas au bout de leur vie à ce moment-là. J'ai eu une super grossesse et un super accouchement, donc j'ai posté une photo RÉEL peut-être dix minutes après avoir eu mon fils sur moi et c'est la tête que j'avais"