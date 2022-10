"Je trouve ça insensé, minable" : quand une histoire de cocaïne relance plus que jamais la guerre entre Canal et TF1

Brigitte Milhau, médecin qui intervient sur CNews, s'est retrouvée au coeur d'un bad buzz. Quotidien a détourné une phrase de sa chronique pour lui faire dire : "La cocaïne, c'est sympa, à petite dose". Suite au montage diffusé dans l'émission présentée par Yann Barthès, une polémique a éclaté. Pascal Praud a défendu sa chroniqueuse et a répondu sur CNews : "Quotidien triture, manipule et vous fait dire, comme c'est arrivé parfois sur notre antenne, le contraire de ce que vous vouliez préciser à l'antenne", "Ces gens sont effrayants de malhonnêteté".

Une phrase reprise "sans montrer ce qu'elle a dit avant et après" comme l'a aussi souligné Cyril Hanouna, et qui donc déforme ses propos. Ce mercredi 12 octobre 2022, Brigitte Milhau était invitée dans TPMP sur C8 pour se défendre. Et elle a mis les choses au clair : "Au début, ce que j'explique, c'est que les neurotransmetteurs, que nous avons tous, sont libérés dans l'espace et, quand on prend de la cocaïne, ça empêche la réabsorption de ces neurotransmetteurs. Et ça provoque des effets secondaires et je passe 6 minutes à expliquer les dangers de la cocaïne".

En colère, la médecin a poussé un coup de gueule en direct sur TPMP : "A aucun, aucun moment je ne parle de la cocaïne, je parle des neurotransmetteurs. Et je dis 'à petite dose, ça va les neurotransmetteurs, mais à forte dose, ça ne va pas'. Et aller manipuler avec un panneau, comme je ne l'ai pas dit, il n'a pas pu mettre les mots bout à bout 'la cocaïne, à petite dose, ça va'. Comment on peut faire des choses comme ça ? Je ne comprends pas quel est l'objectif ?".

"Comment on peut faire un montage, être d'une malhonnêteté à ce point là ?", "Je trouve ça insensé, minable"

Sur le plateau de TPMP, Brigitte Milhau a aussi ajouté : "Cette haine de la chaîne, CNews, les pousse à faire des fautes professionnelles. Comment on peut faire un montage, être d'une malhonnêteté à ce point là ? (...) Je trouve ça insensé, minable". Cyril Hanouna a confirmé que ce montage serait lié à la guerre entre TF1 et Canal+.

"Si vous étiez sur LCI, ça ne se serait pas passé comme ça. C'est juste parce que vous êtes sur le groupe Canal" a déclaré "Baba", ajoutant à l'attention de Yann Barthès : "C'est peut-être un artiste, mais Canal+ c'est une entreprise. S'il avait vu les chiffres de Canal+ à la fin de l'année, je peux vous dire que le résultat net de Canal+ était compliqué".

Gilles Verdez a précisé : "Non seulement c'est honteux, mais c'est aussi pervers. Vous parlez de la mort, vous dites qu'on peut être dépendant après une prise, que ça détruit le cerveau et eux, ils retiennent juste cette phrase et la détournent. C'est extrêmement limite, je vous le dis même sur le plan juridique".

Alors Brigitte Milhau va-t-elle porter plainte et saisir la justice ? "Je pense les attaquer. Pour l'instant, je suis très énervée, je vais me calmer".