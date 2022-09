"Je suis une petite boulette" : Milla Jasmine réagit après les critiques sur ses fesses et sa prise de poids

Milla Jasmine a fait une apparition éclair dans Les Cinquante, la nouvelle télé-réalité de W9 avec 50 stars de télé-réalité au casting. Si elle a été éliminée dès les premiers épisodes, les téléspectateurs ont quand même eu le temps de voir qu'elle avait changé physiquement. Beaucoup se sont d'ailleurs moqués de la taille de ses fesses sur Twitter.

Ses fesses moquées sur Twitter

"Les fesses de Milla, c'est plus possible, j'ai l'impression qu'elles peuvent parler", "Milla, c'est pas un cul qu'elle a, c'est une grossesse de jumeaux dans le dos ou c'est comment", "Mais Milla, ses fesses, on dirait les cartables qu'on mettait à l'école primaire là", "Le cul de Milla Jasmine, c'est de pire en pire franchement. Comment elle a pu en arriver là, c'est horrible", pouvait-on lire, entre autres sur le réseau social.

Milla prend une décision radicale

Visiblement touchée par toutes ces remarques blessantes sur son poids ou du moins sur ses formes, celle qui a affirmé être millionnaire a pris la parole en story. "J'ai lu tous les trucs qui ont pu être dits sur moi... Même si demain j'étais amenée à perdre 10 kilos, je ne mettrais jamais tout le monde d'accord. J'ai grossi ! Je m'en suis rendue compte quand je me suis vue à la télé... Depuis que je suis en couple, je ne fais pas attention car j'ai cette sérénité. Même mon mari a grave grossi ! Quand t'es célibataire, t'as envie de plaire, on est toujours en bombe. Je me suis laissée aller ! Je suis une petite boulette, je suis gourmande ! Et quand je vais au resto, je ne vais pas commander une salade", explique-t-elle.

"Je vais être exécrable"

"C'est l'accumulation de plein de choses. Mais, j'ai décidé de me reprendre en main ! Je vais faire un programme sérieux : je vais faire attention à ce que je mange, je fais des massages drainants et je vais faire un peu de sport. Hier soir, j'avais la dalle !", continue la candidate qui a fait polémique après un placement de produit, avant de conclure : "Bref, je suis au régime et je pense que je vais être exécrable"... Tout le monde est prévenu !

Espérons simplement que Milla fasse ce choix de perdre du poids pour elle et non pas à cause des critiques et du regard des autres.