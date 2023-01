"Je pense que je pourrais le refaire" : Benjamin Ledig sans regret après ses polémiques, son invitation dans TPMP exaspère les internautes

L'année dernière, le Tiktokeur Benjamin Ledig s'est retrouvé au coeur d'une énorme polémique. La raison ? Ce dernier avait eu la brillante idée de twerker le ventre à l'air dans une église. Un acte qui a été perçu comme un véritable manque de respect pour beaucoup de personnes qui n'ont alors pas manqué de s'en prendre à lui sur les réseaux sociaux. Insulté en masse, le jeune homme avait fini par présenter ses excuses... dans une autre église.

"Alors aujourd'hui, je voudrais m'excuser pour toutes les personnes que j'ai pu blesser. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup. Je me corrigerai à l'avenir pour devenir une meilleure personne", avait-il déclaré en dansant de nouveau. Décidé à continuer son buzz, Benjamin Ledig s'en était ensuite pris au Coran en vidéo. Les messages de haine s'étant multipliés, le Tiktokeur avait fait part de sa détresse. "J'en peux juste plus (...) je n'y arrive plus. J'ai envie de récupérer mes amis. J'ai besoin d'aide et j'ai envie que tout ça s'arrête".

Mais comment va Benjamin Ledig un an après la polémique ? C'est ce qu'a souhaité savoir Cyril Hanouna en l'invitant sur le plateau de TPMP ce lundi 16 janvier. Et alors qu'il se disait l'année dernière très affecté par le déchainement de haine qu'il recevait, le jeune homme ne regrette rien. "Je pense que je pourrais le refaire", a-t-il lancé devant les chroniqueurs choqués.

