"Je n'aime pas trop" : Delphine Wespiser tente un nouveau look, mais regrette le résultat

Un nouveau look pour une nouvelle vie. Il y a quelques mois, Delphine Wespiser a annoncé sa séparation avec Roger sur Instagram. "Parce que c'était lui et parce que c'était elle. Il y a sept ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, nous avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble. Je vous souhaite à tous de vivre une histoire comme celle que ma belle étoile m'a offerte en me faisant rencontrer mon amour solaire. Une histoire d'amour envers et contre tous qui embrassera mon coeur et mon âme pour toujours. Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", a-t-elle écrit en septembre 2022.

Mais récemment, l'ancienne Miss France a laissé entendre qu'elle avait un nouvel homme dans sa vie. "Je suis 'câlin câlin !' (...) Je n'étais pas câlin avant et je suis devenue câlin câlin. Ce qui est incroyable, c'est que mes deux premiers chéris me le reprochaient. Ils me disaient toujours, et là, je rentre un peu dans l'intime : 'tu n'es pas assez tactile, tu n'es pas assez câline, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas les bisous'. Aujourd'hui, je suis totalement inverse. Il y a aussi des choses dans la vie qui font que l'on évolue et qu'on peut devenir de tout un à tout autre", a raconté dans une interview accordée à NutriRadio.

Delphine Wespiser n'est pas convaincue par son nouveau look

"Donc il y a vos deux premiers chéris qui vous reprochaient de ne pas être assez tactile et aujourd'hui, il y a quelqu'un sur cette planète qui se plaint du contraire : 't'es trop tactile, lâche-moi, tu m'énerves, etc'... C'est ça que vous dites ?", s'est donc étonné le journaliste, tandis que Delphine Wespiser lui a confirmé : "Exactement ! C'est tout à fait ça !".

Et donc visiblement, qui dit nouvel amoureux, dit nouveau look pour la chroniqueuse ! Ce mercredi 25 janvier 2023, elle est apparue avec une nouvelle couleur de cheveux sur le plateau de TPMP. Un changement que Cyril Hanouna a immédiatement remarqué.

"La couleur, c'est pas mal", lui a lancé l'animateur. Mais malheureusement, celle qui a dévoilé son pire tue-l'amour ne partage pas son avis. "J'ai essayé un truc, mais je vais revenir sur du plus naturel, parce que je n'aime pas trop", a-t-elle regretté, avant de préciser : "C'est cuivré. Mais je vais refaire une couleur naturelle, en vrai, je suis châtain, comme Benjamin Castaldi. Mais tous les trois mois, j'aime bien changer de couleur".

On imagine la tête de son coiffeur quand il a entendu ça...