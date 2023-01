"Je m'en bats les couilles" : Kim Glow (encore) dans la sauce après une nouvelle sortie complotiste

"T'es pas le saumon le plus oxygéné de la rivière"

"D'où l'importance d'aller à l'école puis le collège, le lycée etc ouvrir un livre... bref s'instruire mais apparemment ce n'est plus à la mode, il faut être refaite et c*nne", "C'est déprimant de voir la jeunesse devenir de plus en plus... Comment dire ? Stupide", "T'es pas le saumon le plus oxygéné de la rivière", "On a atteint un niveau d'intelligence.. C'est pas possible d'essayer de se faire remarquer comme ça. Tu n'as plus d'argent en ce moment pour essayer de faire le buzz avec des choses aussi absurdes..!", "Avant de t'expliquer, faudrait que tu repasses par le primaire et que tu recommences ton cycle scolaire. Tu pars trop loin déso...", peut-on lire, entre autres.