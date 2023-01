"J'étais obsédée" : Camila Mendes révèle avoir souffert de troubles alimentaires à cause de Riverdale

À 28 ans seulement, Camila Mendes peut se vanter d'avoir une jolie carrière. C'est dans la série Riverdale que le public l'a découverte pour la première fois. Elle y incarne le personnage de Veronica Lodge aux côtés de Lili Reinhart, Cole Sprouse, KJ Apa ou encore Madelaine Petsch. Si Camila est reconnaissante de la renommée que lui a apporté la série, tout n'a pourtant pas été simple.

Au micro du podcast Going Mental, l'actrice a révélé avoir souffert de troubles alimentaires lors de la première saison de Riverdale. "Je regardais chaque épisode et je me disais : 'Oh mon Dieu, mon ventre...' J'étais tellement anxieuse, et cela a vraiment exacerbé mes troubles alimentaires". Finalement, cette anxiété s'est transformée en véritable obsession. "Lorsqu'on a la vingtaine, notre corps change. Et je me regardais, je me critiquais. Mon estomac, mes bras, mon menton... Tout. J'étais obsédée".

Aidée par des professionnels de santé

Camila Mendes qui s'est précédemment confiée sur sa boulimie l'avoue. Cette obsession était telle qu'elle a affecté son travail. Désireuse de s'en sortir, la jeune femme a finalement demandé l'aide d'une thérapeute et d'une nutritionniste. "J'avais vraiment peur de manger des glucides et de voir ce qui se passerait. J'évitais pendant un long moment puis je me gavais et je m'arrêtais. C'était un cycle infernal, et elle m'a aidée à surmonter cela en réintroduisant le pain dans ma vie".

Lili Reinhart a elle aussi souffert de troubles alimentaires

Malheureusement, Camila Mendes n'est pas la seule à avoir souffert de troubles alimentaires. Sa co-star Lili Reinhart n'hésite pas quant à elle à dénoncer la façon dont les médias ont un impact sur l'image qu'elle se fait d'elle-même. "Je ne pensais pas que faire partie de cette industrie, qui est tellement obsédée par les corps et le poids, puisse encore plus me causer des soucis dans l'acceptation de mon corps et dans ma positivité, mais c'est le cas", racontait-elle sur Instagram.

"J'aurais aimé ne pas grandir dans une époque où les médias n'encensent qu'une taille pour les femmes. C'est douloureux de penser que des centaines de millions d'entre nous sont tellement concernées par ce à quoi nos corps ressemblent. C'est un système cassé. L'humanité a vraiment merdé. Je sais que je ne suis pas seule dans cette façon de penser toxique sur mon corps. Ça brise le coeur que ce sentiment soit compris par tant de personnes". Camila Mendes sera sans doute d'accord.