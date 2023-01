"J'avais tellement honte !" : Diane Leyre (Miss France 2022) raconte le moment très gênant qu'elle a vécu à cause d'un pet

Diane Leyre est devenue célèbre en décembre 2021 en étant élue Miss France 2022. En parallèle de ses activités de Miss, la jolie brune est devenue animatrice radio à la rentrée 2022 et depuis, elle officie tous les jours dans Le Morning sans filtre d'Europe 2, aux côtés de Guillaume Genton. Le titre de l'émission lui correspond bien, car Diane Leyre aborde tous les sujets à la radio. Récemment, elle a notamment expliqué pourquoi elle ne participait ni à Miss Monde, ni à Miss Univers.

Diane Leyre est "sans filtre" avec ses auditeurs

Guillaume Genton lui a demandé si c'était un problème d'agenda, avec ses "nouvelles activités d'animatrice". "C'est pas la radio parce que, tu le sais, on avait déjà discuté quand je suis venue à la radio, on avait prévu de faire 1 mois de battement pour que je puisse partir" lui a répondu la reine de beauté, avant d'ajouter : "On a eu la date il y a peu de temps, comme quoi ce serait le 14 janvier 2023 à la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis, et il est vrai qu'au vu de mes activités Miss France et la radio, j'ai très peu de temps pour me préparer".

"C'est vrai qu'il y a eu une petite émotion hier quand le communiqué de presse est sorti parce que Miss Univers ça a toujours été un rêve, j'en parle depuis que je suis Miss Ile-de-France, j'aurais été vraiment ravie de pouvoir représenter la France, y aller et donner mon maximum, surtout que beaucoup de gens me soutenaient. Maintenant, malheureusement, j'ai pas pu", avait-elle ajouté.

"J'avais tellement honte !"

Toujours très honnête avec ses auditeurs, Diane Leyre leur a raconté la fois où elle a eu "tellement honte" à cause d'une histoire de pet, ce vendredi 27 janvier 2023.