"J'ai pleuré", "Dépression annulée" : l'un des meilleurs jeux vidéo ENFIN de retour après 10 ans d'absence, les fans s'enflamment

Alors que l'actualité jeux vidéo est actuellement vampirisée par la sortie du très attendu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard adapté de l'univers d'Harry Potter, Nintendo a malgré tout rappelé qu'elle existait et qu'elle avait elle aussi quelques titres capables de faire le bonheur des joueurs. Aussi, c'est ce mercredi 8 février 2023 que l'entreprise a organisé son nouveau Direct afin de présenter ses projets pour les mois à venir.

Le Nintendo Direct dévoile les nouveaux jeux Switch pour 2023

Au programme ? On a eu le droit à une nouvelle bande-annonce incroyable de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (sortie le 12 mai), on a pu apercevoir le gameplay à venir de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon (sortie le 17 mars), la promesse d'un remaster de Metroid Prime (sortie le 3 mars), la confirmation d'un Pikmin 4 avec un univers retravaillé (sortie le 21 juillet) ou encore le retour des jeux de rythme avec Samba de Amigo : Party Central (sortie durant l'été).

Par ailleurs, Nintendo a également fait le bonheur des nostalgiques en annonçant (enfin) l'arrivée dès aujourd'hui des meilleurs jeux de la Game Boy (Super Mario Land 2, Alone in the Dark : The New Nightmare, Metroid II Return of Samus) et Game Boy Advance (Mario kart Super Circuit, Mario & Luigi : Superstar Saga, The Legend of Zelda : Minish Cap) pour les abonnés au Nintendo Switch Online et Pack additionnel. De quoi faire chauffer la CB avec plaisir.

>> "Même les Américains nous envient notre VF" : bien mieux que Chris Pratt, le doublage français du film Super Mario Bros fait rêver le monde entier <<

La licence Professeur Layton de retour

Cependant, si ces annonces étaient réjouissantes et à la hauteur des attentes, elles n'étaient pourtant pas les plus excitantes de la soirée. Alors que des rumeurs laissaient récemment entendre que la licence était désormais morte et enterrée, la faute au développeur Level-5 qui n'aurait plus les moyens de la faire vivre, Professeur Layton va finalement faire son grand retour !

10 ans après la sortie du dernier épisode (l'Héritage des Aslantes) et 6 ans après celle de son spin-off déceptif (Katrielle et la Conspiration des millionnaires), Level-5 a en effet trouvé une nouvelle idée pour ramener sur le devant de la scène le professeur d'archéologie le plus culte du monde des jeux vidéo afin de le confronter à de nouvelles énigmes aussi originales que passionnantes !

Seule déception à ce jour, aucun détail n'est encore connu sur ce nouvel épisode, si ce n'est son titre aka New World of Steam. Malgré la mise en ligne d'un court teaser (voir ci-dessous), la date de sortie n'a pas été annoncée, ce qui laisse malheureusement craindre que cet opus pourrait ne pas débarquer sur Switch avant 2024.

>> Les graphismes de Call of Duty: Modern Warfare 2 sont presque impossibles à distinguer de la réalité (et cela ouvre une nouvelle ère) <<