"J'ai le coeur brisé" : la mort de Coolio, star de Gangsta's Paradise (et vu dans Les Anges), bouleverse le web

"Death ain't nothin' but a heartbeat away" rappait Coolio dans Gangsta's Paradise en 1995, l'un des titres les plus emblématiques du monde du rap récompensé d'un Grammy Award. Vingt-sept ans plus tard, l'artiste est décédé à l'âge de 59 ans. Un véritable tremblement de terre aux USA, tant l'interprète de Fantastic Voyage avait su marquer ce genre musical de son empreinte dans les années 90 avec plus de 17 millions de CDs vendus à travers le monde.

Si son décès a été annoncé ce mercredi 28 septembre 2022 par son manager Jarez Posey, les circonstances autour de sa disparition n'ont en revanche pas encore été communiquées (un arrêt cardiaque serait néanmoins soupçonné). Ce que l'on sait, c'est que son corps a été retrouvé sans vie dans la maison d'un ami à Los Angeles et que les efforts de l'équipe médicale envoyée sur place n'ont malheureusement pas suffit à le ramener, laissant orphelins ses six enfants.

"L'un des mecs les plus gentils"

Une disparition choquante qui a rapidement entraîné une vague d'hommages bouleversants sur les réseaux sociaux. "C'est une nouvelle très triste. J'ai pu assister aux premières loges à l'ascension de ce mec au sommet de cette industrie. Reste en paix", a notamment confié Ice Cube, tandis que Martin Lawrence a déclaré, "Mes plus profondes condoléances et mes prières vont à la famille de Coolio", et que MC Hammer a écrit, "L'un des mecs les plus gentils que j'ai connus. Une personne bien. RIP Coolio".

De son côté, Michelle Pfeiffer - la star du film Dangerous Minds qui apparaissait également dans le clip de Gangsta's Paradise, a profité d'Instagram pour livrer un très beau témoignage en mémoire de la star du rap : "J'ai le coeur brisé en apprenant la disparition du talentueux artiste qu'était Coolio. Une vie stoppée bien trop tôt. Comme certains le savent surement, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec lui sur Dangerous Minds en 1995. Il a remporté un Grammy pour sa brillante chanson utilisée sur la bande-son et qui était, je pense, la raison du succès de notre film. Je ne me souviens rien d'autre de lui que d'une personne gracieuse. 30 ans plus tard, j'ai encore des frissons quand j'entends la chanson. J'envoie mon amour et de la lumière à sa famille. Rest in Power, Artis Leon Ivey Jr".