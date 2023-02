"Ils s'en foutent complètement" : voici comment la prod de L'amour est dans le pré recale les prétendants pas sincères

Ça y est, on connaît enfin l'identité des premiers agriculteurs qui vont tenter leur chance dans L'amour est dans le pré 2023. Dans le premier épisode des portraits, dont nous vous avons partagé les 20 tweets de téléspectateurs les plus drôles, on a pu découvrir, ou plutôt redécouvrir un visage bien connu de l'émission. En effet, Julien, qui avait déjà tenté sa chance en tant que prétendant, fait son come-back, mais cette fois en tant qu'agriculteur.

Face à Karine Le Marchand, il a fini en larmes en évoquant sa peur de finir seul. "Ça me touche parce que j'ai la trouille de finir tout seul. Je voudrais juste quelqu'un qui s'intéresse à ce que je suis. Je voudrais qu'on s'intéresse pour moi, pour ce que je suis, pas pour ce que je parais. Je n'ai pas confiance en moi parce que je pense qu'il y a beaucoup plus beau que moi, plus intéressant que moi. Ce qui me manque, c'est être important pour quelqu'un", a-t-il confié.

Une technique infaillible pour repérer les prétendants pas sincères

On espère qu'il trouvera quelqu'un de sincère. En tout cas, on ne doute pas un seul instant du fait qu'il reçoive beaucoup de lettres. En effet, il a ému tout le monde et fait partie des chouchous des téléspectateurs. D'ailleurs, en parlant des lettres des éventuels prétendants, Guillaume Genton a révélé dans TPMP que la production était touchée par un véritable fléau : les gens qui écrivent aux agriculteurs seulement dans l'espoir de passer à la télé.

"Vous savez qu'il y a un fléau ? Il y a des gens qui écrivent à tous les agriculteurs en même temps pour essayer de passer à la télévision alors qu'ils s'en foutent complètement", a-t-il expliqué.

La production a donc une technique infaillible pour repérer ceux qui ne sont pas sincères, il suffit de vérifier s'ils ont écrit à un autre agriculteur. Ceux qui espéraient tenter leur chance de cette façon sont prévenus !