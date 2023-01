"Il n'a plus envie" : ce personnage culte de Caméra Café qui a boycotté le prime des 20 ans de la série

Dans les années 2000, M6 a musclé son avant-soirée à coups de programmes courts humoristiques. A l'image de Kaamelott, la chaîne privée a enchaîné les succès d'audience avec Caméra Café.

Caméra Café fête ses 20 ans sur M6

Après avoir fait ses belles heures entre 2001 et 2004, Caméra Café signe son grand retour sur M6 ce mardi 24 janvier 2023 à 21h10. La chaîne privée propose un épisode spécial de la série culte pour son vingtième anniversaire. L'occasion pour les téléspectateurs de retrouver Jean-Claude, Hervé et leurs amis. Cet épisode spécial de quatre-vingt dix minutes, baptisé Caméra Café : 20 ans après, est centré sur la suite des aventures de Jean-Claude (Yvan Le Bolloc'h) et Hervé (Bruno Solo). Ensemble, ils remontent le temps à coups de souvenirs partagés autour de la machine à café.

Au casting de cette soirée anniversaire de Caméra Café, les téléspectateurs pourront aussi retrouver Maëva (Armelle), Philippe (Alain Bouzigues), Jean-Guy (Gérard Chaillou), Jeanne (Jeanne Savary), Nancy (Shirley Bousquet) et Fred (Valérie Decobert). En compagnie de Jean-Claude et Hervé, ils reviendront sur l'arrivée des smartphones, le mariage pour tous, la mort de Johnny Hallyday, le mouvement #MeToo...

L'absence de Marc Andréoni, alias le psy Serge

Un personnage culte de Caméra Café manquera à l'appel. Il s'agit de Serge, le psy. Celui-ci a été incarné par Marc Andréoni entre 2002 et 2004 sur M6. Shirley Bousquet s'est chargée d'expliquer les raisons de son absence. "Il n'est pas là puisqu'il a changé de métier. Il est devenu pêcheur à Porquerolles. Il n'a plus envie, il a envie de faire autre chose", a confié la comédienne à Télé Loisirs.

Pour remplacer Marc Andréoni, Yvan Le Bolloc'h et Bruno Solo ont décidé de faire appel à Lucien Jean-Baptiste. Celui-ci est loin d'être un inconnu pour les aficionados de Caméra Café. Et pour cause, il a incarné le psy Franck Marchand au cours de la saison 1 de la série, qui a donné naissance aux films Le Séminaire et Espace Détente.