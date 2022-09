"Il est taré !" : ce témoignage d'un homme infidèle rend les internautes fous

Dans Ça commence aujourd'hui, Faustine Bollaert et ses invités évoquaient ce mardi 6 septembre le polyamour. Sauf que la discussion a vite dégénéré sur des témoignages d'infidélité. Sur Twitter, les internautes ont dénoncé le fait que le thème n'ait pas été respecté... et en ont profité pour tacler l'un des témoignages.

"J'avais l'impression de rendre service à mon couple", le témoignage qui fait grincer des dents

Parmi ceux qui sont venus sur le plateau, on retrouvait Gaétan qui a trompé sa femme non pas une fois, ni deux fois mais trois fois, en tombant à chaque fois amoureux selon ses propos. Dans Ça commence aujourd'hui, il a témoigné sur ses relations extra-conjugales, à chaque fois découvertes par sa femme. Et c'est un florilège de propos WTF. "J'avais l'impression de rendre service à mon couple. Quand je rentrais à la maison, j'étais tout heureux (...) J'étais rayonnant dans le couple" a t-il par exemple déclaré.

Et ce n'est que le début !"J'étais tellement triste que j'ai dû lui avouer et elle m'a pardonné. On a retrouvé l'amour (...) ça a réveillé notre amour. Je suis retombé amoureux de ma femme." a-t-il aussi expliqué, disant plus tard que la première grossesse de sa femme l'avait "enfermé". "Je ne la voyais plus comme une femme érotique, c'est ça que je suis allé chercher ailleurs." ajoute Gaétan. Autre moment qui a énervé les internautes ? Quand l'homme a évoqué les suites de sa troisième infidélité. "J'ai rampé et elle m'a repris et on est resté encore trois ans ensemble (...) J'avais la charge mentale du couple, de la maison, je devais gérer, je n'avais plus d'espace pour moi." a-t-il déclaré. Vous pouvez voir une partie de son témoignage en vidéo dans notre diaporama.

Les internautes s'énervent

Des propos qui n'ont pas DU TOUT plu aux internautes. Sur Twitter, ils n'ont pas hésité à commenter cette séquence et à critiquer les propos de l'homme. "'Je ne la voyais plus comme une femme érotique' mais mon dieu il est taré" ; "C'est quoi ce mec ? La façon dont il retourne les choses à sa façon pour pas passer pour le méchant dans l'histoire... Il m'énerve" ou encore "Le mec excuse toute ses tromperies par le soi-disant bonheur que ça lui a procuré à lui et sa femme. Il est à chaque fois victime et jamais responsable." peut-on lire.