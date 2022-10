"Elle ne supporte pas qu'on la regarde dans les yeux" : Karine Le Marchand diva en coulisses ? Cette vidéo devrait mettre tout le monde d'accord

Karine Le Marchand "diva" dans les coulisses de L'amour est dans le pré 2022 ? Elle répond

Un nouvel épisode de L'amour est dans le pré 2022 est diffusé ce lundi 10 octobre 2022 sur M6. Et si les spectateurs sont nombreux à suivre les agriculteurs et agricultrices avec leurs prétendant(e)s dans l'émission, son animatrice Karine Le Marchand est parfois prise pour cible par des sites ou des chroniqueurs télé. Selon plusieurs sources du magazine Public par exemple, la présentatrice d'ADP aurait une attitude de "diva" (comme l'avait aussi assuré des chroniqueurs de TPMP). Le média people avait parlé de "crises" : "Elle arrive avec son chauffeur personnel", "tout le monde attend que madame soit prête pendant plus d'une heure et pique une crise à sa coiffeuse" et serait "pénible avec les équipes et faussement amicale avec les agriculteurs".

Karine Le Marchand avait déjà réagi sur Instagram, en démentant ces rumeurs sur son soi-disant comportement sur le tournage de L'amour est dans le pré. "Il ne faut accorder aucune espèce d'importance aux commérages fielleux des jaloux, qui critiquent le travail des autres... Alors qu'eux-mêmes végètent depuis des années sur le même siège poisseux de la médiocrité" avait notamment écrit celle qui assume la chirurgie esthétique.

"Voilà comment naissent les rumeurs"

Et ce 14 septembre 2022, sur son compte Instagram, Karine Le Marchand a de nouveau répondu aux rumeurs sur son attitude. L'animatrice qui ne voudrait plus d'un agriculteur dans L'amour est dans le pré a posté une vidéo dans laquelle elle dévoile que les fausses rumeurs partent peut-être d'un collègue (réalisateur d'ADP) qui s'amuse à raconter des bêtises sur elle. "Voilà comment naissent les rumeurs #Hugo Gering le fêlon #MonEquipequej'aime" a-t-elle légendé.