"Complètement torchés" : les commentateurs de beIN bourrés en plein match ? Les internautes en sont persuadés

Ce mardi 6 septembre 2022, la Ligue des Champions a fait son grand retour sur tous les terrains d'Europe pour le plus grand bonheur de tous les fans de football. Enfin presque. Là où les abonnés de MyCanal n'ont pu assister au match qui opposait le PSG à la Juventus de Turin (2-1), ceux de beIN SPORTS qui avaient choisi de suivre la rencontre entre le FC Seville et Manchester City (0-4) ont de leur côté assisté à un étonnant spectacle... dans la cabine des commentateurs.

Des commentateurs ivres sur beIN SPORTS ?

Tandis que le célèbre duo de la chaîne composé de Christophe Josse et Daniel Bravo était présent pour animer la rencontre, leurs différentes interventions durant la partie ont étonné plus d'un téléspectateur. En cause ? Comme on peut le découvrir sur les réseaux sociaux, il est notamment reproché aux commentateurs de trop nombreux mots/noms écorchés, mais également une attitude tantôt enlevée, tantôt laconique.

Aussi, il n'a pas fallu attendre longtemps avant de voir les premières théories sortir sur Twitter, dont la principale : ils n'auraient pas bu que de l'eau avant de prendre l'antenne. "Josse et Bravo aux commentaires de #SEVMCI sont ivres. Trop flagrant comment ils sont pétés les gars" peut-on notamment lire sur le site, tout comme, "Mais Daniel bravo et Josse sont bourrés ou quoi ? Commentaires catastrophiques" ou en "C'est surréaliste. Je regarde la rediff de Seville City. Bravo et Josse ont commenté le match complètement torchés c'est extraordinaire", alors que d'autres internautes se sont amusés de la situation en renommant la chaîne Bibine Sports.