"Cette attirance est plus forte qu'elle" : Salomé bientôt en couple avec Thomas dans Ici tout commence ? Aurélie Pons annonce une suite explosive

Lors de l'épisode du 15 novembre d'Ici tout commence, on assistait avec malaise à un rapprochement plus que limite entre Salomé (Aurélie Pons) et Thomas (Ifig Brouard) aka... l'ex-compagnon horrible de Laetitia et père de Kelly qui, on le rappelle, sont sa soeur et sa nièce. Et malheureusement pour les fans qui espéraient que cette situation cachait un petit plan machiavélique de l'héroïne afin de faire payer à Thomas son abandon, la réalité serait bien différente.

Salomé prête à être en couple avec Thomas

Pourtant, interrogée par Télé Star sur la suite de cette étrange relation, Aurélie Pons a dans un premier temps confié, "Elle va prendre la décision de ne plus assister au module dispensé par Thomas, et, par conséquent, mettre en danger sa carrière". De quoi ouvrir la porte à une intrigue complexe avec un comportement badass de la jeune cheffe ? Oui, mais ça ne devrait finalement pas durer. Elle l'a ensuite ajouté, "C'est à ce moment-là qu'ils vont s'embrasser".

Vous avez bien lu, Salomé devrait réellement tomber dans les bras de son ancien beau-frère. Et selon la comédienne, il n'y aurait même aucune manipulation de sa part, elle devrait simplement se laisser charmer : "Salomé partait pourtant avec de très bonnes intentions. (...) Elle était très remontée contre lui par loyauté envers sa soeur et sa nièce. Mais elle se rend compte qu'il est plutôt sympa et plutôt beau goss et cette attirance est plus forte qu'elle".

Bientôt la guerre entre Salomé et sa soeur

Une situation qui ne semble pas énerver l'actrice, plutôt favorable à cette évolution, "Je suis très heureuse. Salomé s'est affirmée", mais qui ne devrait pas rester sans conséquences à l'écran. Comme on pouvait s'en douter, ce possible nouveau couple pourrait rapidement créer une guerre interne au sein de sa famille.

"Kelly va très mal réagir. Ses relations avec son père sont très compliquées, a déploré Aurélie Pons. Salomé va se sentir très mal par rapport à sa nièce. Et puis dans un second temps c'est Laëtitia qui va découvrir cette relation et elle aussi va s'y opposer". Il est temps que Maxime revienne. Depuis son départ, le coeur de Salomé l'emmène dans les pires relations possibles...