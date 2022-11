"Ce n'est pas mon idole non plus" : Célia (Le Cross) donne son avis sur Maeva Ghennam

Le Cross a démarré sur les chapeaux de roues ! Dès le premier épisodes, les Marseillais et Le Reste du Monde ont découvert qu'une troisième équipe intégrait le jeu : Les Motivés. Dans cette team de Ch'tis anonyme dirigée par Christopher, Célia s'est tout de suite démarquée. Elle a fait tourner la tête de plusieurs garçons de la maison dont Greg Yega, qui a finalement pécho Kayla, et Nicolas.

"Je ne suis pas venue dans l'émission pour trouver l'amour"

"C'est vrai que dès que je suis arrivée, les garçons m'ont trouvée jolie. Je n'ai pas de style de personne en particulier, je regarde beaucoup la personnalité. Mais c'est vrai que tout de suite, non je n'avais pas forcément de vue sur quelqu'un", nous confie-t-elle dans notre interview "Vrai ou faux".

La jolie blonde précise qu'elle n'a pas intégré la compétition pour trouver l'amour. "Je ne suis pas venue dans l'émission pour trouver l'amour, mais si ça se présente pourquoi pas. ça ne fait pas de mal ! Je suis venue pour vivre une expérience de vie, rencontrer des gens. La compétition bien évidemment et oui pourquoi pas l'amour", nous assure-t-elle.

"Je n'osais pas forcément répondre aux anciens"

Malgré le coup de coeur de plusieurs garçons, Célia a eu un peu de mal à se mettre dans le bain et à s'imposer face aux anciens : "C'est vrai qu'au départ, en tant que nouvelle, je n'osais pas forcément répondre aux anciens. Il ne faut pas trop se laisser démonter non plus, mais c'est vrai qu'au départ, j'étais un petit peu perturbée". Une fois révélé, son caractère lui a même causé quelques clashs. "Quand j'ai commencé à bien me sentir à l'aise et quand j'ai montré mon caractère, j'ai tout de suite eu une petite embrouille", nous révèle-t-elle.

Quand on parle d'anciens, on pense forcément à Maëva Ghennam et contrairement à ce que certains pourraient croire, celle que les internautes ont trouvé détestable dans Les Cinquante, a été très sympa avec les nouveaux.

"C'est une très gentille fille avec un très grand charisme. Mais voilà, ce n'est pas mon idole non plus. Elle est très sympa. Bon, elle a son petit caractère quand même, il ne faut pas trop la chauffer. Mais elle nous a mis à l'aise, elle est beaucoup venue vers nous et c'est ça que j'apprécie chez elle", nous confie Célia.

"J'aimerais bien travailler sur les réseaux"

La candidate des Motivés a kiffé son aventure et compte bien en profiter pour devenir influenceuse. "Après, j'aimerais bien travailler sur les réseaux. Je pense que c'est une opportunité et ça peut faire du bien aussi pour la jeunesse, etc", assure-t-elle. Elle espère d'ailleurs participer prochainement à une nouvelle télé-réalité. "Ça me plairait énormément de participer à un autre programme, parce que je trouve que c'est une très belle expérience. On rencontre des gens formidables", nous assure-t-elle.

Elle indique qu'elle adorerait participer aux Apprentis aventuriers : "Je pense que c'est vraiment une expérience de vie humaine. J'aime beaucoup me dépasser, j'aime la compétition, l'aventure...". Son souhait pourrait devenir réalité puisqu'elle fait parti des quelques noms du casting des Apprentis aventuriers 6 qui ont fuité.

En attendant, vous pouvez suivre les aventures de Célia dans Le Cross du lundi au vendredi sur W9.