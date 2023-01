"Ca me manque !" : Salhia Brakhlia se confie sur cette chose qu'elle regrette après son départ de Quotidien

En cette saison 2022/2023, Salhia Brakhlia continue d'officier à la matinale de franceinfo. La journaliste, qui a signé le documentaire Service public, est chargée d'assurer la présentation du 8h30 avec Marc Fauvelle.

Du Petit journal à Quotidien

Le jeudi 19 janvier 2023, Salhia Brakhlia a été l'invitée du BuzzTV du Figaro. La journaliste a été interrogée sur son parcours. L'occasion pour elle de revenir sur ses débuts aux côtés de Yann Barthès dans Le petit journal sur Canal+. Elle l'a ensuite retrouvé pour Quotidien, émission qu'elle a choisie de quitter en plein succès en 2021 sur TMC.

"J'ai fait huit ans au Petit journal, trois ans chez Quotidien, entre les deux, il y a eu BFMTV pendant trois ans. L'exercice du Petit journal, je le connais par coeur. Je n'avais plus rien à apprendre", a expliqué Sahlia Brakhlia. L'ancienne chroniqueuse de Yann Barthès a toutefois confessé que le terrain lui manquait...

"Le terrain, ça me manque ! Pendant la campagne présidentielle, j'ai fait quelques meetings, car je voulais voir sur place comment ça se passait. Ressentir l'ambiance, voir les militants, c'est important le terrain. Il faut y retourner à chaque fois pour ne pas être déconnecté...", a précisé Salhia Brakhlia.

Un rôle précurseur selon Salhia Brakhlia

Salhia Brakhlia a, en outre, estimé que Le petit journal a permis d'apporter un regard différent sur l'actualité politique. "Moi, quand j'ai commencé au Petit journal, on axait nos reportages sur les coulisses de la communication politique. C'était les prémices. L'envers du décor", s'est-elle remémorée.

"Là, tous les médias le font, mais au moment où on le faisait au Petit journal, personne ne savait vraiment le faire. Et nous, on s'est spécialisés là-dedans et ça a permis aux Français d'avoir les deux faces de la même pièce. Vous aviez le discours officiel et les coulisses qui montraient comment on arrivait à ce discours officiel et quelle était la stratégie mise en place par les politiques pour y arriver", a analysé Salhia Brakhlia.