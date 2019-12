Quotidien : Yann Barthès annonce le départ d'un chroniqueur

Bye bye Valentine Oberti

Valentine Oberti, c'est fini ! Non, vous ne la verrez plus dans Quotidien. C'est ce que Yann Barthès a annoncé ce lundi 16 décembre 2019, dans le talk-show diffusée sur TMC. C'est après avoir demandé à 4 journalistes de Médiapart (Fabrice Arfi, Marine Turchi, Pascale Pascariello et Antton Rouget) leur définition du journalisme et comment ils travaillent au quotidien, que le présentateur a lâché l'info.

Il s'agissait d'une chroniqueuse historique de l'émission puisque Valentine Oberti était présente depuis le début, quand Quotidien a été lancée. Yann Barthès a précisé que la jeune femme part parce qu'elle a trouvé un autre job. Où ça ? Pas à la télévision mais dans la presse écrite. Effectivement, elle part pour bosser à Médiapart dès janvier 2020 : "Valentine travaille ici depuis la création de Quotidien. Et elle rejoint la rédaction de Médiapart en janvier prochain. Donc bonne chance à Valentine".

Elle avait déjà écrit pour Médiapart

Avec humour, l'animateur s'est aussi adressé aux 4 journalistes du célèbre média d'investigation en leur disant :! "Et bonne chance à vous pour supporter Valentine !". A noter que la chroniqueuse avait déjà écrit pour Médiapart. Depuis 2018, en plus de son travail pour Quotidien, elle apparaît aussi dans la matinale week-end de France Info présentée par Matteu Maestracci.

Avant de se retrouver dans l'équipe de Yann Barthès, Valentine Oberti avait commencé sa carrière à RFI et a ensuite également travaillé à Radio France ou encore France 24. Après le récent et triste départ de Nora Hamzawi, une autre femme quitte donc le navire.