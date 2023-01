4 mariages pour 1 lune de miel, "émission la plus méchante du PAF" ? Elodie Villemus en difficulté face à Yann Barthès

Elodie Villemus a été aussi interrogée sur 4 mariages pour 1 lune de miel, émission que Yann Barthès a qualifiée de "plus méchante du PAF". "Il faut savoir qu'un mariage, c'est comme un bébé qui naît. On n'a pas le droit de critiquer. Il est beau, il est bien donc voilà...", a estimé la wedding planner.

>> Un couple s'est surendetté pour participer à 4 mariages pour 1 lune de miel <<

Yann Barthès lui a demandé pourquoi le ton de 4 mariages pour 1 lune de miel était aussi mesquin. "Un mariage, ça se prépare sur un an. C'est un investissement humain colossal et aussi financier", a réagi Elodie Villemus. L'animateur de Quotidien lui a alors rappelé qu'elle disait que les deux piliers de l'émission étaient l'émotion et l'argent...

Des candidates jugées trop méchantes...

Elodie Villemus, qui a été confrontée à un arrêt brutal de 4 mariages pour 1 lune de miel, est apparue en difficulté face à Yann Barthès. "On joue avec deux piliers qui sont assez solides. Quand on arrive et qu'on dit : 'Toi, ton mariage, tes carottes rapées, ce n'était pas top...", a-t-elle tenté de justifier. L'animateur est revenu à la charge en lui demandant pourquoi les candidates de 4 mariages pour 1 lune de miel étaient aussi méchantes.

"Il y a des vérités quand même. Après, c'est dans la façon de le dire... Ca s'appelle la communication", a répliqué Elodie Villemus à Yann Barthès. Ce dernier s'est alors tourné vers Gabriel Attal. Le ministre délégué en charge des Comptes publics a confié qu'il ne connaissait pas 4 mariages pour 1 lune de miel, mais qu'il lui arrivait de regarder des émissions de télé-réalité telles que... La villa des coeurs brisés.