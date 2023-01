"J'ai honte pour eux", "C'est une grosse blague"... Entre Marie Kondo et C'est du propre, cette nouvelle émission de TF1 fait halluciner les internautes

En ce début d'année 2023, TF1 s'est mise en quête de proposer une nouveauté à ses téléspectateurs. Elle leur a fait découvrir le premier épisode de Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger le samedi 14 janvier.

TF1 dégaine Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger le samedi après-midi

L'émission a été diffusée à 16h10, un horaire pas trop exposé. Cette nouveauté a pour ambition de permettre à des familles de remettre de l'ordre dans leurs maisons et dans leurs vies. Afin de créer un électrochoc pour ces familles, la production a décidé d'employer la manière forte. Elle a purement et simplement acté de vider leurs maisons et d'exposer tous leurs biens dans un vaste entrepôt de 1 000m2. Pour y parvenir, elle s'est attachée les services de quatre experts.

Elodie Villemus (4 mariages pour 1 lune de miel) star du programme

Elodie Villemus, wedding planner de 4 mariages pour 1 lune de miel, a été recrutée pour être la tête d'affiche de Détox ta maison : 7 jours pour tout changer. Elle a été amenée à faire équipe avec Johanna Labretonnière, experte en rangement, Pierre-Henri Le-Defond, menuisier agenceur, et Yohann Dieul, passionné de ménage.

Détox ta maison : 7 jours pour tout ranger, aussi à suivre chaque mercredi à 21h10 sur TFX, n'a pas manqué de susciter la curiosité des téléspectateurs de TF1. Certains d'entre eux se sont emparés de leurs comptes Twitter pour commenter l'émission.