"Ça m'émoustille" : face a une Delphine Wespiser séductrice et ses compliments passionnés, un invité de TPMP s'enflamme

Delphine Wespiser est désormais célibataire et attise toutes les convoitise. L'ancienne Miss France a annoncé sa rupture avec Roger en septembre 2022. "Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon coeur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao Amore", avait écrit la chroniqueuse de TPMP sur Instagram, avant d'ajouter : "Parce que c'était lui et parce que c'était elle, il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son coeur. Ensemble, nous avons vécu, voyagé, rêvé, construit. Nous nous sommes aimés, avons partagé et nous avons traversé les montagnes, ensemble, toujours ensemble".

"Ça me gêne et en même temps, ça m'émoustille"

Depuis cette rupture, c'est une autre Delphine qui se lâche complètement sur le plateau de C8. Elle a notamment embrassé langoureusement Matthieu Delormeau après une danse. Elle n'a également pas hésité à faire monter la température en s'affichant nue sur Instagram.

Ce jeudi 19 janvier 2023, c'est une chroniqueuse à l'attitude très séductrice que l'on a retrouvée face à l'invité du jour, Gad Elmaleh. "Bonsoir Gad, je voulais vous dire que je vous admire beaucoup...", a-t-elle commencé, avant d'être coupée par l'humoriste, visiblement sous le charme : "Ça me gêne que tu me vouvoies, ça me gêne et en même temps, ça m'émoustille".

"Elle est célibataire et elle aime les hommes plus âgés"

"Je voulais vous dire que je vous admire beaucoup parce que vous êtes un artiste complet. Vous dansez incroyablement bien, vous bougez votre corps d'une manière incroyable, vous chantez incroyablement bien, vous êtes drôles et en plus vous avez une curiosité, une ouverture au monde, une spiritualité et une sagesse incroyable... Votre film est le plus beau film que j'ai vu de ces dernières années", a continué Delphine Wespiser, face à un Gad Elmaleh touché.

Un coup de coeur réciproque qui n'a échappé à personne et encore moins à Matthieu Delormeau qui a balancé : "Elle est célibataire et elle aime les hommes plus âgés ! Je te le dis...". "Alors moi... Euh je peux passer un coup de fil ?", répond Gad Elmaleh, un peu gêné. En effet, pas sûr que sa copine actuelle soit d'accord !