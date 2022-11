"Ça a commencé à devenir vraiment sombre" : Selena Gomez révèle avoir pensé au suicide

Récemment, Selena Gomez, est revenue sur sa période sombre dans Rolling Stone. "Je vais être très transparente avec tout le monde à ce sujet : je suis passée dans quatre centres de traitement", a raconté celle qui a posé avec Hailey Bieber, avant d'ajouter : "Je pense que quand j'ai commencé à atteindre le début de la vingtaine, c'est là que ça a commencé à devenir vraiment sombre, quand j'ai commencé à sentir que je ne contrôlais pas ce que je ressentais, que ce soit vraiment génial ou vraiment mauvais (...) Je pensais que le monde serait meilleur si je n'étais pas là".

"Je pensais vraiment que mon monde était fini"

La star, qui se confie également dans le documentaire My Mind and Me : Selena Gomez en toute sincérité, dispo ce 4 novembre 2022 sur Apple TV+, révèle donc avoir pensé au suicide, mais heureusement, elle n'a jamais franchi le pas.

"J'ai grandi en pensant que je serais mariée à 25 ans. Ça m'a anéantie de voir que j'en étais loin. C'était tellement stupide, mais je pensais vraiment que mon monde était fini. Je ne me suis jamais intégrée dans un groupe de filles cool qui étaient des célébrités. Ma seule amie dans l'industrie est vraiment Taylor (Swift), alors je me souviens avoir eu l'impression de ne pas être à ma place (...) Ces choses matérialistes me rendaient-elles heureuse ? Je n'aimais tout simplement pas qui j'étais, parce que je ne savais pas qui j'étais", a-t-elle ensuite expliqué.

"Il m'a fallu beaucoup travailler pour accepter que j'étais bipolaire"

En 2018, la chanteuse a été diagnostiquée bipolaire et a suivi un traitement qui aurait eu des effets néfastes selon elle. "Il n'y avait plus aucune partie de moi qui était là", assure-t-elle. Finalement, Selena Gomez a réussi à s'en sortir grâce à l'aide d'un psychiatre. "Il m'a fallu beaucoup travailler pour accepter que j'étais bipolaire et pour apprendre à faire avec, parce que ça n'allait pas disparaître" , conclut la chanteuse.

Si vous avez des pensées suicidaires, appelez le 3114, un numéro gratuit, accessible 24H/24 et 7J/7 qui permet de parler à des professionnels de soins, infirmiers ou psychologues.