"C'était rapide, sauvage, excitant" : la femme qui a dépucelé le prince Harry balance sur leur coucherie... dans un lieu public

Le prince Harry se lâche dans son livre Le Suppléant sorti en janvier 2023. Le mari de Meghan Markle ne cache rien et raconte même des anecdotes très gênantes comme le fait qu'il pensait à sa mère en se tartinant sa crème sur le pénis.

Dans ses mémoires, il est également revenu sur la nuit où il a perdu sa virginité. D'après lui, cela se serait passé dans des champs derrière un pub avec une femme plus âgée qui l'aurait traité comme "un étalon". "C'était très rapide. A la fin, elle m'a donné une tape sur les fesses et m'a laissé partir. Une de mes erreurs a été de le faire dehors, à la vue de tous. Si ça se trouve, quelqu'un nous avait vus", a-t-il ajouté.

"C'était rapide, sauvage, excitant"

En réalité, cette femme ne serait pas beaucoup plus âgée que lui puisqu'elle n'aurait que 3 ans de plus. Elle se nomme Sasha Walpole et s'est confiée sur cette fameuse nuit auprès du Daily Mail et du Sun.

"Ce n'était pas prémédité et je ne savais pas qu'il était vierge [...]. Il semblait savoir ce qu'il faisait (...) C'était rapide, sauvage, excitant. Nous étions tous les deux ivres. Cela ne serait pas arrivé si nous ne l'étions pas", explique-t-elle.

"Il avait un beau petit cul"

"Je lui ai effectivement attrapé les fesses et lui ai donné une fessée. Je les ai aussi pincées. Il avait un beau petit cul. Je ne sais pas pour l'histoire de l'étalon, je pense que c'était plus lié au fait que je travaillais avec des chevaux. Pour dire la vérité, il ne s'est pas assuré que j'avais joui. Il était jeune. Ce n'est que lorsque vous êtes plus âgé que vous comprenez ce genre de choses" poursuit-elle.

"Personne ne m'a prévenue que je serais dans le livre, déplore-t-elle. Harry ou son équipe aurait dû me le dire. Je mène une vie tranquille, je n'ai pas demandé ça. J'ai gardé le secret pendant 21 ans", regrette-t-elle.

Après avoir obtenu son droit de réponse, Sasha Walpole souhaite donc retomber dans l'anonymat.