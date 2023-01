"C'était pas prévu comme ça" : Kevin Guedj et Carla Moreau dégoûtés, ils auraient dû fêter leur un an de mariage

Quelques mois seulement après leur mariage, Carla Moreau et Kevin Guedj ont annoncé leur séparation. La raison ? Ce dernier aurait commis l'irréparable en trompant sa chère et tendre avec Belle Longwell sur le tournage de La bataille des clans. Si Kevin a fermement démenti les faits, cela n'a pourtant pas empêché les internautes de s'en prendre violemment à lui et de prendre la défense de Carla.

"Je reçois des messages de fou qui me disent que je suis une m*rde etc... par rapport à Carla ou mon enfant... On a le droit de m'en vouloir ou autre, mais il y a des choses méchantes à garder pour soi... Et je demande à tous ces gens de se désabonner au lieu de perdre du temps à insulter ou autre", avait déclaré le père de famille sur les réseaux sociaux.

Une rupture qui laisse des traces

Si sa séparation avec Carla Moreau l'a sans doute affecté, la garde partagée de leur petite fille Ruby est elle aussi dure à digérer. Sur Instagram, Kevin avait fait part de cette douleur. "C'est très dur, on ne va pas se mentir. C'est le plus compliqué. Dans cette histoire c'est vraiment ce qui est compliqué. Maintenant, que ce soit elle comme moi, on aime notre fille et sur ça on est raccord à 100%. Et je pense qu'il vaut mieux qu'elle se retrouve avec son père de temps en temps. Avec sa mère de temps en temps. Et que les deux parents soient heureux plutôt que l'inverse".

Aujourd'hui célibataire, Kevin Guedj semble avoir du mal à accepter la solitude et ce changement de vie brutal. Récemment questionné sur son nouveau quotidien par un abonné Instagram, le candidat est apparu à la fois nostalgique et déterminé. "Dans la vie quand tu fais des choix il faut les assumer, alors ce n'est pas facile tous les jours mais il faut les assumer".

Kevin et Carla auraient dû fêter leur un an de mariage

Ce jeudi 26 janvier 2023 n'était pas une date banale pour les deux candidats et pour cause, ces derniers auraient dû fêter leur un an de mariage. "C'est aujourd'hui nos un an de mariage... et ce n'était pas prévu comme ça", a d'abord confié Kevin sur Snapchat. "La vie est faite de changements et quoi qu'il en soit, je lui souhaiterai toujours tout le bonheur du monde. C'est la maman de ma fille et elle m'a donné le plus beau cadeau du monde. Pour ça, je lui en serai toujours reconnaissant". Pour noyer sa peine, le père de famille a organisé une sortie entre amis.