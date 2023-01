Kevin Guedj et Carla Moreau séparés : la réaction de leur fille Ruby à leur rupture est totalement inattendue

Une histoire qui appartient désormais au passé. Fin octobre, Carla Moreau annonçait sa rupture avec Kevin Guedj. "Je pense qu'il est temps de vous annoncer ma rupture avec Kevin. (...) Cette situation est difficile à vivre, mais elle est pourtant inévitable. je ne vais pas rentrer dans les détails il m'a fallu du temps pour l'accepter et y voir clair apprendre pas mal de choses pour me rendre compte que nos chemins devaient se séparer", avait-elle ainsi écrit sur Instagram.

Une infidélité de Kevin avec Belle Longwell sur le tournage de La Bataille des Clans serait à l'origine de leur séparation. Quelques mois après leur rupture, les choses semblent s'être apaisées et chacun a repris sa vie de son côté. Paga a d'ailleurs révélé que son ami avait rapidement repris du poil de la bête. "Il a lâché les chevaux Kevin apparemment (...) ça y est je pense qu'il est passé à autre chose là. Là pour le coup (...) connaissant Kevin, il est séparé, il est célibataire... Tu penses bien mon frérot qu'on l'appelle le jaguar et à mon avis il a continué voilà (...) Il a repris un petit peu son rôle", confiait-il sans gêne dans Le Morning Sans Filtre de Guillaume Genton.

De son côté, il s'est murmuré que Carla Moreau avait retrouvé l'amour avec un restaurateur marseillais. Une rumeur fermement démentie par le principal concerné. "J'aimerais qu'on me laisse tranquille avec toutes ces conneries. Je ne connais pas cette personne, évidemment que c'est une fausse information. J'aimerais rester en dehors de tout ça, merci", disait-il au blogueur Skyresstv.

Ruby pas du tout affectée par la séparation de ses parents ?

Si la fin de l'histoire d'amour entre Kevin Guedj et Carla Moreau a fait beaucoup de peine aux fans du couple, difficile d'oublier Ruby, leur petite fille âgée de 3 ans. On imagine alors que la séparation de ses parents a été plus que compliquée à encaisser à un si jeune âge.