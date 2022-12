"C'était l'horreur" : cette rencontre entre un chroniqueur de TPMP et une fan amoureuse a failli tourner au drame

Tous les jours, les chroniqueurs de TPMP offrent à leurs téléspectateurs des anecdotes croustillantes sur leurs vies. Récemment, Jean-Michel Maire a raconté avoir refusé 700 000 euros pour coucher avec une femme et son mari. "Alors 700 000 euros oui, pour coucher avec sa femme oui, mais lui ne regardait pas. Il participait aussi. Surtout il participait. J'ai été contacté par un agent. J'étais le fantasme de sa femme, donc la conversation a commencé en discutant le prix. Moi j'étais plutôt partant pour un week-end dans le Sud à 700 000 euros. J'ai vu la photo de sa femme qui était ravissante, donc je me suis dit 'j'ai fait d'autres conneries, donc une de plus à 700 000 euros ça vaut le coup'. Mais j'ai vite appris en fait que j'étais le fantasme des deux. J'ai dit non", a révélé celui qui a fait le buzz à cause d'une faute d'orthographe dans le titre de son livre.

Les pires anecdotes des chroniqueurs avec un fan

Une histoire qui aurait eu sa place dans la discussion de ce mardi 6 décembre 2022. En effet, ses collègues se sont souvenus des moments les plus WTF qu'ils ont vécu avec des fans. Valérie Benaïm a notamment expliqué avoir fait face à un érotomane, un admirateur persuadé qu'elle était amoureuse de lui et qui la suivait partout.

Bernard Montiel a également dû supporter une fan un peu trop envahissante : "Moi, j'ai eu une fan, elle me parlait souvent, je lui parlais gentiment. Tous les jours, elle venait au studio Buttes Chaumont. À l'époque, j'étais en direct donc c'était facile de me trouver", se souvient-il, avant d'ajouter : "À un moment, j'en ai eu marre de lui parler parce qu'elle me faisait chier. Elle était trop lourde. Et les mots d'amour je n'en pouvais plus. Je lui ai dit 'on ne se connaissait pas', 'vous êtes amoureuse d'une image', etc..."

>> Cyril Hanouna va l'avoir mauvaise : un de ses protégés a rejoint ses ennemis de TF1 et Alain Chabat <<

"C'était l'horreur"

Mais si le chroniqueur a voulu s'en débarrasser et a décidé de ne plus lui parler, l'admiratrice, elle, n'a rien lâché. Et c'est le cas de le dire puisqu'elle s'est accrochée à sa voiture. "Un jour, j'avais le parking en bas, elle s'est accrochée à la voiture, je ne l'avais pas vue. Je ne voulais plus lui parler, elle s'est accrochée. Je sors du parking, les gens prenaient des photos et ça hurlait, elle était accrochée derrière", raconte Bernard Montiel, avant de conclure : "Je l'ai traînée tout le long du parking, toute la montée, c'était l'horreur, la pauvre".

On est passé pas loin du drame !