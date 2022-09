"C'est pas possible !" : Cristina Cordula choquée devant la méchanceté de ces candidates dans Les Reines du shopping

Après Paris, Les Reines du Shopping débarque partout en France. Une grande première pour l'émission animée par Cristina Cordula. Cette semaine, c'est donc à Lille que l'émission de M6 a posé ses caméras. L'occasion de découvrir cinq nouvelles candidates et l'une d'elle n'a pas fait l'unanimité.

Cette séquence qui énerve les candidates des Reines du Shopping

Pour le premier jour de shopping à Lille, c'est Chloé qui s'est lancée pour être tendance avec une pièce en jean. La candidate est en fait influenceuse et a un peu énervé ses concurrentes en plein shopping. La raison ? Elle a demandé à sa communauté de l'aider à choisir entre ses tenues en postant des vidéos et sondage sur Instagram. Un moment qui a énervé les autres candidates qui n'ont pas hésité à se moquer et à la tacler.

Comme par exemple Britta qui a fait semblant de l'imiter. "Je pense que tu n'aurais pas dû mettre cette tenue qui n'est pas du tout belle et pas du tout tendance. Je pense que tu n'aurais même pas dû te filmer avec cette tenue qui est horrible" a-t-elle lâché devant les caméras de M6. Graziela, elle, était aussi choquée. "Non mais elle prend le temps de faire des stories et des sondages ? Elle n'a pas autre chose à faire aujourd'hui ? Il n'y a pas un shopping ?" a-t-elle ironisé. Des propos qui ont un peu choqué Cristina Cordula qui a défendu Chloé (eh oui, pour une fois que ce n'est pas elle qui tacle !). "Vous n'êtes pas sympa ! Quand même, c'est pas possible" a-t-elle réagi. Vous pouvez (re)voir la séquence en vidéo dans notre diaporama.

Au final, Chloé n'a pas vraiment impressionné avec une note moyenne de 9,25/20 de la part de ses concurrentes et Cristina Cordula n'était pas impressionnée. C'est mal barré pour qu'elle soit élue Reine du shopping à la fin de la semaine...