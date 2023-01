"C'est Nicolo, c'est sûr" : Virginie de nouveau en couple avec le candidat ? Cette vidéo sème la panique

En intégrant La Villa des Coeurs Brisés en 2019, Virginie comptait résoudre sa problématique et pourquoi pas trouver l'amour. Après quelques jours d'aventure, la jolie blonde a finalement eu un gros coup de coeur pour Nicolo. Il faut dire qu'avec sa prestance, son sourire ravageur et son accent italien muy caliente, ce dernier s'est tout de suite fait remarquer dès son entrée dans la villa. A son tour, Virginie avait tapé dans l'oeil du Milanais. Et malgré quelques tensions dans l'aventure, l'amour a triomphé. C'est finalement plus in love que jamais que les deux tourtereaux sont repartis du Mexique.

>> Nicolo affiche son ex Victoria Mehault après leur rupture <<

Malheureusement pour eux, les deux candidats ont vécu des moments difficiles : "Avec Vivi, c'est très compliqué ! (...) On a toujours eu des hauts et des bas à cause de la distance, de nos vies personnelles et familiales. J'avoue que j'ai souvent fauté avec elle comme elle, elle a fauté souvent avec moi", avait confié sans langue de bois Nicolo à melty. Après de nombreuses disputes, lui et Virginie ont finalement pris la décision de se séparer pour de bon.

Virginie officialise son nouveau couple

Après son couple avec Nicolo, Virginie a misé sur la discrétion et ne s'est jamais affichée avec une autre personne. C'est désormais chose faite ! Comme on peut le voir sur le post Instagram ci-dessous, la candidate a annoncé à ses 380 000 followers qu'elle avait retrouvé l'amour. On la découvre courir sur une plage vers son nouvel homme avant de lui sauter dans les bras et de tournoyer ensemble sur un titre deLana Del Rey.

>> Virginie Conte ouvertement taclée par Adixia ? Les internautes en sont persuadés <<